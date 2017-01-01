Денисов пропустит шестой матч «Локомотива» подряд

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов не поможет команде в матче 27-го тура чемпионата России против «Арсенала».

Как сообщает ТАСС, 34-летний футболист не сыграет из-за болезни. Этот поединок станет шестым подряд, который пропустит хавбек.

В последний раз Денисов появлялся на поле 3 апреля.

В то же время Ведран Чорлука, Бенедикт Хеведес и Владислав Игнатьев готовятся к игре в Туле в общей группе.