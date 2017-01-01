Денисов пропустит шестой матч «Локомотива» подряд

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов не поможет команде в матче 27-го тура чемпионата России против «Арсенала».
Как сообщает ТАСС, 34-летний футболист не сыграет из-за болезни. Этот поединок станет шестым подряд, который пропустит хавбек.
В последний раз Денисов появлялся на поле 3 апреля.
В то же время Ведран Чорлука, Бенедикт Хеведес и Владислав Игнатьев готовятся к игре в Туле в общей группе.
- Матч «Арсенал» – «Локомотив» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
- Ранее стало известно, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе предлагал Денисову отказаться от подписанного в декабре контракта, который рассчитан до лета 2020 года.