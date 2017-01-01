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    Денисов пропустит шестой матч «Локомотива» подряд

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов не поможет команде в матче 27-го тура чемпионата России против «Арсенала».

    Как сообщает ТАСС, 34-летний футболист не сыграет из-за болезни. Этот поединок станет шестым подряд, который пропустит хавбек.

    В последний раз Денисов появлялся на поле 3 апреля.

    В то же время Ведран Чорлука, Бенедикт Хеведес и Владислав Игнатьев готовятся к игре в Туле в общей группе.

    • Матч «Арсенал» – «Локомотив» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
    • Ранее стало известно, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе предлагал Денисову отказаться от подписанного в декабре контракта, который рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: ТАСС

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