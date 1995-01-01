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    Журналист Андреев: «Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе на сборах предлагал Денисову отказаться от контракта»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Илья Андреев поделился информацией по ситуации с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым. Игрок за последний месяц ни разу не вышел на поле в официальных матчах.

    «Есть наша информация, что Василий Кикнадзе, новый генеральный директор «Локомотива», подходил к Денисову на сборах и предлагал отказаться от контракта, подписанного в декабре. Соглашение действует до конца сезона-2019/20. Ответ был в вежливой форме», – рассказал Андреев.

    • В текущем сезоне РПЛ Денисов сыграл в 17 матчах, сделал голевой пас.
    • В прошлом сезоне хавбек вместе с командой стал чемпионом России.
    • «Локомотив» в таблице идет вторым.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +367

      УхоГорлоНос 11 минут назад

      Золото помог взять, но сейчас сильно в физике сдал. Резкости нет, рывка. Все таки годы свое берут

      0
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      Рейтинг: +3452

      Агасфер 1 час назад

      Кикнадзе повезло.

      4
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      Рейтинг: +59488

      Рубик Докоян > Агасфер 1 час назад

      В следующий раз пусть подходит где не будет стула...

      3
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      Рейтинг: +1418

      WhiteEgon 1 час назад

      Локо сами виноваты, что взяли денисова. Пусть страдают и платят ему.

      Следующего возьмут мамая ))

      -3
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      Рейтинг: +560

      Taps 1 час назад

      Повеселил парень за эти годы народ.
      Пусть идёт заработанное бабло пропивает с Коко.

      -1
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      Рейтинг: +262

      sergan113 > Taps 1 час назад

      Зря ты так, Игорь нормальный патцан. Он немало сделал и для завоевания кубка и для того что бы ЛОКО стал чемпионом.

      5
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