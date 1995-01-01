Журналист Андреев: «Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе на сборах предлагал Денисову отказаться от контракта»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Илья Андреев поделился информацией по ситуации с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым. Игрок за последний месяц ни разу не вышел на поле в официальных матчах.

«Есть наша информация, что Василий Кикнадзе, новый генеральный директор «Локомотива», подходил к Денисову на сборах и предлагал отказаться от контракта, подписанного в декабре. Соглашение действует до конца сезона-2019/20. Ответ был в вежливой форме», – рассказал Андреев.