Журналист Андреев: «Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе на сборах предлагал Денисову отказаться от контракта»

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Обозреватель «Спорт-Экспресса» Илья Андреев поделился информацией по ситуации с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым. Игрок за последний месяц ни разу не вышел на поле в официальных матчах.
«Есть наша информация, что Василий Кикнадзе, новый генеральный директор «Локомотива», подходил к Денисову на сборах и предлагал отказаться от контракта, подписанного в декабре. Соглашение действует до конца сезона-2019/20. Ответ был в вежливой форме», – рассказал Андреев.
- В текущем сезоне РПЛ Денисов сыграл в 17 матчах, сделал голевой пас.
- В прошлом сезоне хавбек вместе с командой стал чемпионом России.
- «Локомотив» в таблице идет вторым.