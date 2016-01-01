Аллегри: «Футбол – это не точная наука, это – искусство. Месси и Роналду занимаются искусством»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что не всегда можно победить, показав хороший футбол и превзойдя соперника по статистическим показателям. Специалист отметил сложность тренерской работы.

«Люди годами говорили об эволюции футбола, но я не думаю, что вместе с водой мы должны выплеснуть и ребенка и забыть все, чему нас научили тренеры наших молодежных команд.

Я считаю работу тренера сложной: мы должны видеть разнообразные моменты сезона, то, как чувствует себя команда и что нужно делать. В противном случае это было бы легко, и каждый мог бы быть тренером.

Футбол – не точная наука. Иначе вы могли бы объяснить, почему в матче с «Реалом» мы владели мячом 38% времени и выиграли со счетом 3:1 [ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого сезона], а во встрече с «Аяксом» (1:2) мы доминировали во владении и проиграли. Я не хочу, чтобы новые тренеры росли, думая, что могут строить команды из цифр, потому что они не всегда складываются.

Это правильно, что есть разные мнения, и меня могут критиковать, но я все еще верю, что мы должны объединить все, чему нас учили в прошлом, и все, что нас ждет в будущем. Игроки – звезды, они играют в игру. И мы, тренеры, можем только поставить их в подходящие условия, чтобы проявить себя наилучшим образом.

Люди могут критиковать мой стиль футбола, но работа тренера состоит в том, чтобы достигать результатов с клубом.

Мне посчастливилось тренировать «Ювентус» и «Милан». Это два клуба с разной философией, поэтому вы не можете попытаться повторить стиль «Барселоны» или «Баварии».

Все очень просто: у «Ливерпуля» было три по-настоящему голевых момента, а у «Барселоны» – четыре, и каталонцы забили три из них. Почему? Потому что их игроки более высокого уровня и это имеет значение в определенных ситуациях.

За последние 10-15 минут «Ливерпуль» мог пропустить пять мячей. Это потому что (и это было написано на их лицах) «Ливерпуль» не смог справиться с ситуацией полуфинала Лиги чемпионов. Как будто бы мы проиграли «Аяксу», потому что пропустили гол, а затем испугались.

В «Барселоне» игроки привыкли к такому уровню, и они доказали это независимо от того, играл ли «Ливерпуль» хорошо или нет. Это как в гонке: каждый может пробежать первые 900 метров, но очень немногие пробегают последние 100.

Есть множество игроков и много тренеров, но выигрывают очень немногие. Очень малое количество. Если мне нужно добиться результата, а команда не в идеальной форме, я с удовольствием сыграю пять или шесть матчей очень плохо.

Я понимаю, что в футболе есть мода и тенденции, но мало кто из тренеров выигрывает, мало кто побеждает из игроков. Футбол – это не точная наука, это искусство. Месси и Роналду занимаются искусством. Вы можете сказать им, что делать, но они найдут свой способ. Все, что мы можем сделать, это организовать остальных», – сказал Аллегри.