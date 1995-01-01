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    Журналист Зеленов: «Черчесов сказал Головину в Монако: «Молодец, что уехал. Теперь терпи»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в декабре ездил в Монако, чтобы провести беседу с полузащитником местного клуба Александром Головиным. Журналист Дмитрий Зеленов рассказал содержание разговора.

    «Черчесов приезжал к Головину в конце года, в самый сложный момент, когда тренером был еще Тьерри Анри. Был хороший откровенный разговор. Черчесов сказал Головину: «Терпи, ты уехал, молодец. Теперь терпи , не сдавайся. Это все тебе пойдет в плюс», – сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса».

    • Головин перешел в «Монако» летом из ЦСКА.
    • Игрок в текущем сезоне Лиги 1 провел 23 матча, забил два гола, сделал две результативные передачи.
    • «Монако» в таблице идет 16-м.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8449

      vladimir-7 1 час назад

      Саша молодец, через год-два о нем заговорят, а еще через пару лет он
      будет нарасхват в Европе.

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