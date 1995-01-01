Журналист Зеленов: «Черчесов сказал Головину в Монако: «Молодец, что уехал. Теперь терпи»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в декабре ездил в Монако, чтобы провести беседу с полузащитником местного клуба Александром Головиным. Журналист Дмитрий Зеленов рассказал содержание разговора.

«Черчесов приезжал к Головину в конце года, в самый сложный момент, когда тренером был еще Тьерри Анри. Был хороший откровенный разговор. Черчесов сказал Головину: «Терпи, ты уехал, молодец. Теперь терпи , не сдавайся. Это все тебе пойдет в плюс», – сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса».