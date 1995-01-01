Журналист Зеленов: «Черчесов сказал Головину в Монако: «Молодец, что уехал. Теперь терпи»

Саша молодец, через год-два о нем заговорят, а еще через пару лет он
будет нарасхват в Европе.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в декабре ездил в Монако, чтобы провести беседу с полузащитником местного клуба Александром Головиным. Журналист Дмитрий Зеленов рассказал содержание разговора.
«Черчесов приезжал к Головину в конце года, в самый сложный момент, когда тренером был еще Тьерри Анри. Был хороший откровенный разговор. Черчесов сказал Головину: «Терпи, ты уехал, молодец. Теперь терпи , не сдавайся. Это все тебе пойдет в плюс», – сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса».
- Головин перешел в «Монако» летом из ЦСКА.
- Игрок в текущем сезоне Лиги 1 провел 23 матча, забил два гола, сделал две результативные передачи.
- «Монако» в таблице идет 16-м.