РПЛ. «Рубин» благодаря автоголу и пенальти обыграл «Оренбург»

«Рубин» в матче 27-го тура чемпионата России обыграл «Оренбург» со счетом 2:0.

Казанцы вышли вперед на 35-й минуте благодаря автоголу Михаила Сивакова, а на 77-й минуте закрепили преимущество усилиями Дмитрия Полоза, реализовавшего пенальти.

Благодаря этой победе «Рубин» догнал идущий на девятом месте в турнирной таблице РПЛ «Ахмат», а «Оренбург» остался на седьмой позиции.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Рубин (Казань) – Оренбург (Оренбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сиваков (в свои ворота), 35; 2:0 – Полоз (с пенальти), 77.

«Рубин»: Иван Коновалов, Степанов (Калинин, 84), Цаллагов, Уремович, Камболов, Игорь Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 69), Байрамян, Башкиров, Сорокин, Полоз (Сагитов, 87).

«Оренбург»: Фролов, Терехов, Шахов, Малых, Сиваков, Попович, Афонин (Галаджан, 81), Мишкич, Маляров (Рикарду Алвеш, 46), Деспотович, Сутормин.

Предупреждения: Попович, 27; Цаллагов, 31; Малых, 45; Сиваков, 76.

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