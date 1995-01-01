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    РПЛ. «Рубин» благодаря автоголу и пенальти обыграл «Оренбург»

    «Рубин» в матче 27-го тура чемпионата России обыграл «Оренбург» со счетом 2:0.

    Казанцы вышли вперед на 35-й минуте благодаря автоголу Михаила Сивакова, а на 77-й минуте закрепили преимущество усилиями Дмитрия Полоза, реализовавшего пенальти.

    Благодаря этой победе «Рубин» догнал идущий на девятом месте в турнирной таблице РПЛ «Ахмат», а «Оренбург» остался на седьмой позиции.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Рубин (Казань) – Оренбург (Оренбург) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сиваков (в свои ворота), 35; 2:0 – Полоз (с пенальти), 77.

    «Рубин»: Иван Коновалов, Степанов (Калинин, 84), Цаллагов, Уремович, Камболов, Игорь Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 69), Байрамян, Башкиров, Сорокин, Полоз (Сагитов, 87).

    «Оренбург»: Фролов, Терехов, Шахов, Малых, Сиваков, Попович, Афонин (Галаджан, 81), Мишкич, Маляров (Рикарду Алвеш, 46), Деспотович, Сутормин.

    Предупреждения: Попович, 27; Цаллагов, 31; Малых, 45; Сиваков, 76.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +128

      Muboraksho 15 минут назад

      По словам диктора почти 9 000 человек пришли смотреть этот матч. Хорошо что увидели два гола, да и игра не плохо смотрелась.

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      Рейтинг: +128

      Muboraksho 18 минут назад

      Рубин заслуженно победил. С победой Рубин.

      0
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      Рейтинг: +9

      faze32 21 минуту назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " faze ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      0
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      Рейтинг: +9361

      Garrincha58 31 минуту назад

      пенальти не было

      0
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      Рейтинг: +109

      Spinorr 58 минут назад

      Спартак позволял гораздо больше. Победа над Оренбургом результат очень организованной игры, особенно в позиционном нападении. Жду с надеждой игру с Локо.

      0
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      Рейтинг: +739

      Sviro 1 час назад

      Автоголом трудно назвать. Нога тут просто как штанга была - от неё заскочил шарик.. Сиваков даже не понял сначала что случилось, на мой взгляд.

      2
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      Рейтинг: +109

      Spinorr > Sviro 57 минут назад

      Согласен. Это рикошет, по крайней мере так смотрелось с трибуны.

      0
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      Рейтинг: +14696

      VVM1964 1 час назад

      Спасибо Рубин !!! Побольше бы таких помощников и мы в ЛЕ )))))

      1
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      Рейтинг: +656

      FaTeK1945ru 1 час назад

      ... вот он наш футбол.Но победа РУБИНа радует.

      1
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      Рейтинг: +5431

      Skull_Boy 1 час назад

      Рубин победил, да и 2-0, ну точно цунами нас ждет

      3
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      Рейтинг: +128

      Muboraksho > Skull_Boy 1 час назад

      Вы о чем? Кого цунами ждет. Вроде бы и у Оренбурга и у Рубина есть возможности подняться еще выше. Нет?

      0
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      Рейтинг: +17038

      Боцман59rus 1 час назад

      "Аншлаг" на Арене - Казань позор!!!!

      3
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      Рейтинг: +1798

      семёнычев > Боцман59rus 1 час назад

      А что позор-то?
      Теперь, если бы был матч через 61 день, то пришли бы зрители..
      Хотя с Анжи- последняя домашняя, может и придут...

      0
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      Рейтинг: +128

      Muboraksho > Боцман59rus 1 час назад

      Почему позор?

      0
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      Рейтинг: +9361

      Garrincha58 > Muboraksho 31 минуту назад

      потому что позорище!!!

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