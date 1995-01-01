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    РПЛ. «Енисей» одержал волевую победу над «Анжи» благодаря дублю Соболева

    «Енисей» в матче 27-го тура чемпионата России обыграл «Анжи» со счетом 3:1.

    Махачкалинцы вышли вперед на 35-й минуте благодаря голу Павла Долгова, однако после перерыва они остались вдесятером из-за удаления Роланда Гиголаева. Играя в большинстве, красноярская команда отличилась трижды – дубль оформил Александр Соболев, еще один мяч забил Фегор Огуде.

    Благодаря этой победе «Енисей», находящийся на последнем месте в турнирной таблице первенства, максимально приблизился к идущему на 19-й позиции «Анжи».

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Енисей (Красноярск) – Анжи (Махачкала) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Долгов, 35; 1:1 – Соболев, 63; 2:1 – Соболев, 66; 3:1 – Огуде, 82.

    «Енисей»: Нестеренко, Грицаенко, Данченко, Гаджибеков, Сарр, Зотов, Огуде, Торбинский, Комков (Комолов, 67), Костюков (Соболев, 46), Кутьин (Семакин, 78).

    «Анжи»: Дюпин, Гапон, Удалый, Калошин, Гиголаев, Кулик (Иванченко, 25), Ондуа, Закиров, Долгов (Лескано, 73), Понсе (Эльмурзаев, 62), Ахъядов.

    Предупреждения: Гапон, 4; Торбинский, 8; Понсе, 12; Комков, 26; Гиголаев, 28; Ахъядов, 39; Ондуа, 79.

    Удаление: Гиголаев, 58.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3433

      Агасфер 14 минут назад

      ЭПИТАФИЯ

      Без громких слов, средь городского быта
      и у весенней пахотной межи,
      сегодня схоронили мы джигита
      с красивым звучным именем "Анжи";

      он жить хотел,мечтал скакать по склонам
      Кавказских гор,и парус в море гнул,
      но кормчим неудачливым ведомый,
      он тихо в Енисее утонул.

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      Рейтинг: +36917

      Project Бабангида 17 минут назад

      вот и утонуло это недоразумение в Енисее

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      Рейтинг: +393

      Борат 28 минут назад

      Молодцы енисейцы! От фнл не спастись, но может не с последнего места?!

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