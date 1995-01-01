РПЛ. «Енисей» одержал волевую победу над «Анжи» благодаря дублю Соболева

«Енисей» в матче 27-го тура чемпионата России обыграл «Анжи» со счетом 3:1.

Махачкалинцы вышли вперед на 35-й минуте благодаря голу Павла Долгова, однако после перерыва они остались вдесятером из-за удаления Роланда Гиголаева. Играя в большинстве, красноярская команда отличилась трижды – дубль оформил Александр Соболев, еще один мяч забил Фегор Огуде.

Благодаря этой победе «Енисей», находящийся на последнем месте в турнирной таблице первенства, максимально приблизился к идущему на 19-й позиции «Анжи».

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Енисей (Красноярск) – Анжи (Махачкала) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Долгов, 35; 1:1 – Соболев, 63; 2:1 – Соболев, 66; 3:1 – Огуде, 82.

«Енисей»: Нестеренко, Грицаенко, Данченко, Гаджибеков, Сарр, Зотов, Огуде, Торбинский, Комков (Комолов, 67), Костюков (Соболев, 46), Кутьин (Семакин, 78).

«Анжи»: Дюпин, Гапон, Удалый, Калошин, Гиголаев, Кулик (Иванченко, 25), Ондуа, Закиров, Долгов (Лескано, 73), Понсе (Эльмурзаев, 62), Ахъядов.

Предупреждения: Гапон, 4; Торбинский, 8; Понсе, 12; Комков, 26; Гиголаев, 28; Ахъядов, 39; Ондуа, 79.

Удаление: Гиголаев, 58.

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