Лига Европы. «Арсенал» благодаря дублю Ляказетта одержал волевую победу над «Валенсией»

«Арсенал» на своем поле обыграл «Валенсию» со счетом 3:1 в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Счет в игре в составе гостей открыл Муктар Дьякаби, однако еще до перерыва лондонская команда ответила двумя голами – дубль оформил Александр Ляказетт. Точку в поединке на 90-й минуте поставил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Ответная встреча состоится 9 мая на «Месталье».

Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

Арсенал (Англия) – Валенсия (Испания) – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Дьякаби, 11; 1:1 – Ляказетт, 18; 2:1 – Ляказетт, 25; 3:1 – Обамеянг, 90.

«Арсенал»: Чех, Сократис, Колашинац, Мустафи, Косиельни (Монреаль, 82), Мэйтленд-Найлс, Гендузи (Торрейра, 58), Озил (Мхитарян, 75), Джака, Обамеянг, Ляказетт.

«Валенсия»: Нето, Ронкалья, Гарай, Габриэл, Дьякаби, Гедеш (Гамейро, 71), Солер (Васс, 71), Пиччини, Парехо, Гайя, Родриго (Санти Мина, 88).

Предупреждения: Дьякаби, 31; Парехо, 70.

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