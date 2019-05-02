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    Лига Европы. «Арсенал» благодаря дублю Ляказетта одержал волевую победу над «Валенсией»

    «Арсенал» на своем поле обыграл «Валенсию» со счетом 3:1 в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

    Счет в игре в составе гостей открыл Муктар Дьякаби, однако еще до перерыва лондонская команда ответила двумя голами – дубль оформил Александр Ляказетт. Точку в поединке на 90-й минуте поставил Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Ответная встреча состоится 9 мая на «Месталье».

    Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

    Арсенал (Англия) – Валенсия (Испания) – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Дьякаби, 11; 1:1 – Ляказетт, 18; 2:1 – Ляказетт, 25; 3:1 – Обамеянг, 90.

    «Арсенал»: Чех, Сократис, Колашинац, Мустафи, Косиельни (Монреаль, 82), Мэйтленд-Найлс, Гендузи (Торрейра, 58), Озил (Мхитарян, 75), Джака, Обамеянг, Ляказетт.

    «Валенсия»: Нето, Ронкалья, Гарай, Габриэл, Дьякаби, Гедеш (Гамейро, 71), Солер (Васс, 71), Пиччини, Парехо, Гайя, Родриго (Санти Мина, 88).

    Предупреждения: Дьякаби, 31; Парехо, 70.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2019 23:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1076

      SarJr 39 минут назад

      сложно арсу будет в испании с пропущенным дома

      0
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      Рейтинг: +90

      ААМ 54 минуты назад

      Английские клубы на высоте, а сборная где?

      0
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      Рейтинг: +24555

      portero 1 час назад

      Валенсия после гола играла на удержание счета, дермовое решение

      4
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