Жиго прошел медобследование в Риме

Сегодня, 2 мая, защитник «Спартака» Самуэль Жиго прошел медицинский осмотр в римской клинике, сообщает Sport24.

По информации источника, официальные результаты обследования будут озвучены в ближайшее время.

У 25-летнего француза возникли проблемы с мениском. Это стало последствием операции на крестообразной связке колена.

В текущем сезоне Жиго сыграл 11 матчей в составе «Спартака», забил один гол и сделал одну результативную передачу.