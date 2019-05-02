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    Жиго прошел медобследование в Риме

    Сегодня, 2 мая, защитник «Спартака» Самуэль Жиго прошел медицинский осмотр в римской клинике, сообщает Sport24.

    По информации источника, официальные результаты обследования будут озвучены в ближайшее время.

    У 25-летнего француза возникли проблемы с мениском. Это стало последствием операции на крестообразной связке колена.

    В текущем сезоне Жиго сыграл 11 матчей в составе «Спартака», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      Vizual 46 минут назад

      Вот тебе и супер клиники с супер дохторами,видно тоже дипломы в России покупали

      0
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      Рейтинг: +5316

      KLIM777 51 минуту назад

      И подписал контракт с Римским клубом))

      1
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