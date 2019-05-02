Жиго прошел медобследование в Риме

Вот тебе и супер клиники с супер дохторами,видно тоже дипломы в России покупали
Сегодня, 2 мая, защитник «Спартака» Самуэль Жиго прошел медицинский осмотр в римской клинике, сообщает Sport24.
По информации источника, официальные результаты обследования будут озвучены в ближайшее время.
У 25-летнего француза возникли проблемы с мениском. Это стало последствием операции на крестообразной связке колена.
В текущем сезоне Жиго сыграл 11 матчей в составе «Спартака», забил один гол и сделал одну результативную передачу.