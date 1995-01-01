Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Тренер «Аякса» тен Хаг может возглавить «Баварию»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг находится в списке интересов «Баварии».

    Как сообщает Tz, председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге внимательно наблюдает за работой 49-летнего специалиста.

    Голландец уже работал в «Баварии»: с 2013-го по 2015 год он руководил второй командой.

    Контракт тренера мюнхенского клуба Нико Ковача рассчитан до 2021 года.

    В этом сезоне «Аякс» лидирует в турнирной таблице Эредивизие за два тура конца чемпионата и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где в первом матче в гостях победил «Тоттенхэм» (1:0).

    Источник: Tz

    Ежедневная газета, базирующаяся в Мюнхене. Была основана в 1968 году. В 2015 году дневной тираж составлял более 120 тысяч экзепмляров.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10870

      ВетеR 17 минут назад

      Аякс растягивают на запчасти ((!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5313

      KLIM777 17 минут назад

      Заслуга тренера очень большая в игре Аякса, но сможет ли этот тренер управлять футболистами совершенно-другого понятия.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69421
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru