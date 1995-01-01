Тренер «Аякса» тен Хаг может возглавить «Баварию»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг находится в списке интересов «Баварии».

Как сообщает Tz, председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге внимательно наблюдает за работой 49-летнего специалиста.

Голландец уже работал в «Баварии»: с 2013-го по 2015 год он руководил второй командой.

Контракт тренера мюнхенского клуба Нико Ковача рассчитан до 2021 года.

В этом сезоне «Аякс» лидирует в турнирной таблице Эредивизие за два тура конца чемпионата и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где в первом матче в гостях победил «Тоттенхэм» (1:0).