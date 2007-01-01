«Барселона» забила не менее трех голов в 8 из 10 последних домашних матчей в плей-офф ЛЧ

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, каталонская команда забила не менее трех голов в 8 из 10 последних домашних игр в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.

Ранее от сине-гранатовых доставалось «Манчестер Юнайтед», «Лиону», «Роме», «Челси», «ПСЖ», «Арсеналу» и «Баварии». Меньше за указанный период пропустили только «Атлетико» и «Ювентус».

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Барселоной» состоится 7 мая на «Энфилде».