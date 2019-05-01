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    Gazzetta dello Sport: Конте хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

    Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет вернуться в АПЛ.

    Как сообщает Metro со ссылкой на Gazzetta dello Sport, приоритет специалиста состоит в том, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед». По мнению итальянца, работа в «МЮ» является для него самым интересным из доступных вариантов.

    Ранее СМИ писали об интересе к тренеру со стороны «Ромы», «Интера» и «Ювентуса».

    • Конте возглавлял «Челси» с 2016-го по 2018 и стал с ним чемпионом Англии.
    • «Юнайтед» после 36-ти туров занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    01.05.2019 14:40
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