Акинфеев – о Гончаренко: «Михалыч – прагматичный»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью телеканалу «Россия 24» описал манеру работы главного тренера Виктора Гончаренко.

«Михалыч (прим. – Виктор Гончаренко) – прагматичный. Он может и вставить, конечно, но в основном он достаточно спокойный тренер. Опытные футболисты с ним могут что-то обсудить. Были братья Березуцкие, Серега Игнашевич – они много о чем говорили, помогали. Теперь я беседую иногда. Ситуацию помню – во время игры подбежал и обсудил с ним момент. После матча журналисты спрашивают: «Виктор Михайлович, а правда, что Акинфеев попросил кого-то убрать?», – поделился капитан ЦСКА.