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    Акинфеев – о Гончаренко: «Михалыч – прагматичный»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью телеканалу «Россия 24» описал манеру работы главного тренера Виктора Гончаренко.

    «Михалыч (прим. – Виктор Гончаренко) – прагматичный. Он может и вставить, конечно, но в основном он достаточно спокойный тренер. Опытные футболисты с ним могут что-то обсудить. Были братья Березуцкие, Серега Игнашевич – они много о чем говорили, помогали. Теперь я беседую иногда. Ситуацию помню – во время игры подбежал и обсудил с ним момент. После матча журналисты спрашивают: «Виктор Михайлович, а правда, что Акинфеев попросил кого-то убрать?», – поделился капитан ЦСКА.

    • Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА зимой 2017 года.
    • «Краснодар» набрал 46 очков и поднялся на третье место.
    • ЦСКА с 44 очками идет четвертым.

    Источник: Телеканал «Россия 24»

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