Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Тен Хаг: «Бились как львы, но в ответном матче нужно сыграть еще лучше»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов в эфире Ziggo Sport.

    – В первой половине игры мы демонстрировали хороший футбол и забили качественный гол. Мы доминировали над соперником, но затем мы постепенно отдали преимущество. Во многом благодаря сопернику. Они играли с невероятной силой, а мы поддались их игре и бились как львы.

    – Они сменили схему.

    – Мы ждали этого от них. Во втором тайме мы хотели больше владеть мячом и продемонстрировали это, однако у нас не заладился переход в атаку. Необязательные ошибки чуть не стоили нам пропущенного гола. Если бы мы дольше владели мячом, мы бы смогли успокоиться. Если сравнивать с первой расстановкой, то на их половине поля было больше пространства, можно было передохнуть и пробить. В любом случае это очень хорошее достижение.

    – Можно сказать, что это большой шаг, что вы одной ногой в финале?

    – Мы на полпути, но туда еще нужно пробиться. Мы в хорошем положении, но на следующей неделе должны сыграть лучше, чем сегодня.

    Покеттино: «Тоттенхэм» еще жив, счет всего лишь 0:1»

    Источник: Voetbal International

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69332
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru