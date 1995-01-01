Тен Хаг: «Бились как львы, но в ответном матче нужно сыграть еще лучше»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов в эфире Ziggo Sport.

– В первой половине игры мы демонстрировали хороший футбол и забили качественный гол. Мы доминировали над соперником, но затем мы постепенно отдали преимущество. Во многом благодаря сопернику. Они играли с невероятной силой, а мы поддались их игре и бились как львы.

– Они сменили схему.

– Мы ждали этого от них. Во втором тайме мы хотели больше владеть мячом и продемонстрировали это, однако у нас не заладился переход в атаку. Необязательные ошибки чуть не стоили нам пропущенного гола. Если бы мы дольше владели мячом, мы бы смогли успокоиться. Если сравнивать с первой расстановкой, то на их половине поля было больше пространства, можно было передохнуть и пробить. В любом случае это очень хорошее достижение.

– Можно сказать, что это большой шаг, что вы одной ногой в финале?

– Мы на полпути, но туда еще нужно пробиться. Мы в хорошем положении, но на следующей неделе должны сыграть лучше, чем сегодня.

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