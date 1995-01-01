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    Покеттино: «Тоттенхэм» еще жив, счет всего лишь 0:1»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Аяксом». Игра проходила в Лондоне и завершилась поражением хозяев со счетом 0:1.

    «Мы начали эту игру не очень здорово. «Аякс» смотрелся более энергично, нам сложно было противостоять им. Мы вернулись в этот матч лишь после пропущенного гола.

    Во втором тайме «Тоттенхэм» стал играть лучше, мы поджали соперника и начали создавать моменты.

    Конечно, я не рад итоговому результату. Но счет всего лишь 0:1. Мы еще живы. Мы можем приехать в Амстердам и победить», – сказал Покеттино.

    • Ответный матч «Аякс» – «Тоттенхэм» пройдет в Голландии 8 мая.

    Источник: BBC

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