Покеттино: «Тоттенхэм» еще жив, счет всего лишь 0:1»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Аяксом». Игра проходила в Лондоне и завершилась поражением хозяев со счетом 0:1.

«Мы начали эту игру не очень здорово. «Аякс» смотрелся более энергично, нам сложно было противостоять им. Мы вернулись в этот матч лишь после пропущенного гола.

Во втором тайме «Тоттенхэм» стал играть лучше, мы поджали соперника и начали создавать моменты.

Конечно, я не рад итоговому результату. Но счет всего лишь 0:1. Мы еще живы. Мы можем приехать в Амстердам и победить», – сказал Покеттино.