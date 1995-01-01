Экс-игрок сборной Франции: «47 миллионов за Паредеса – грабеж! Я смеюсь во весь голос»

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал игру полузащитника Леандро Паредеса за «ПСЖ».

Парижский клуб приобрел аргентинца за 47 миллионов евро из «Зенита» в зимнее трансферное окно. В сегодняшнем матче с «Монпелье» (2:3) хавбек допустил ошибку, после которой соперник забил победный гол.

«Паредес? Он бегает медленнее меня. 47 миллионов евро за такого игрока – это откровенный грабеж. Я смеюсь во весь голос», – сказал Дюгари.

Ранее сообщалось, что игрой Паредеса недоволен главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.

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