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    Экс-игрок сборной Франции: «47 миллионов за Паредеса – грабеж! Я смеюсь во весь голос»

    Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал игру полузащитника Леандро Паредеса за «ПСЖ».

    Парижский клуб приобрел аргентинца за 47 миллионов евро из «Зенита» в зимнее трансферное окно. В сегодняшнем матче с «Монпелье» (2:3) хавбек допустил ошибку, после которой соперник забил победный гол.

    «Паредес? Он бегает медленнее меня. 47 миллионов евро за такого игрока – это откровенный грабеж. Я смеюсь во весь голос», – сказал Дюгари.

    Ранее сообщалось, что игрой Паредеса недоволен главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.

    «ПСЖ» заплатил за Паредеса очень много. «Зенит» почти побил рекорд России

    Источник: Foot Mercato

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1822

      Павелий 14 минут назад

      Всё, что связано с Зенитом, начинает гнить, тухнуть и участвовать в распиле бабала. Ленивый аргентинец - очередной пример.

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