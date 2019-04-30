Лига чемпионов. «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче

«Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов проиграл «Аяксу». Игра проходила в Лондоне и завершилась в пользу голландцев со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 15-й минуте забил полузащитник Донни ван де Бек.

Ответный матч пройдет в Амстердаме 8 мая.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

Тоттенхэм (Англия) – Аякс (Голландия) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – ван де Бек, 15.

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер (Фойт, 80), Роуз (Дэвис, 79), Алдервейрелд, Вертонген (Сиссоко, 39), Санчес, Ваньяма, Льоренте, Алли, Эриксен, Моура.

Аякс: Онана, Велтман, де Лигт, ван де Бек, Нерес, Тадич, Блинд, Шене (Мазрауи, 65), де Йонг, Зиеш (Хунтелаар, 87), Тальяфико.

Предупреждения: нет – Тальяфико, 30; Велтман, 63.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов