Лига чемпионов. «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче

Ага,и гол из офсайда,прекрасно все
«Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов проиграл «Аяксу». Игра проходила в Лондоне и завершилась в пользу голландцев со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 15-й минуте забил полузащитник Донни ван де Бек.
Ответный матч пройдет в Амстердаме 8 мая.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
Тоттенхэм (Англия) – Аякс (Голландия) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – ван де Бек, 15.
Тоттенхэм: Льорис, Триппьер (Фойт, 80), Роуз (Дэвис, 79), Алдервейрелд, Вертонген (Сиссоко, 39), Санчес, Ваньяма, Льоренте, Алли, Эриксен, Моура.
Аякс: Онана, Велтман, де Лигт, ван де Бек, Нерес, Тадич, Блинд, Шене (Мазрауи, 65), де Йонг, Зиеш (Хунтелаар, 87), Тальяфико.
Предупреждения: нет – Тальяфико, 30; Велтман, 63.