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    Лига чемпионов. «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче

    «Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов проиграл «Аяксу». Игра проходила в Лондоне и завершилась в пользу голландцев со счетом 1:0.

    Единственный гол в этой встрече на 15-й минуте забил полузащитник Донни ван де Бек.

    Ответный матч пройдет в Амстердаме 8 мая.

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

    Тоттенхэм (Англия) – Аякс (Голландия) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – ван де Бек, 15.

    Тоттенхэм: Льорис, Триппьер (Фойт, 80), Роуз (Дэвис, 79), Алдервейрелд, Вертонген (Сиссоко, 39), Санчес, Ваньяма, Льоренте, Алли, Эриксен, Моура.

    Аякс: Онана, Велтман, де Лигт, ван де Бек, Нерес, Тадич, Блинд, Шене (Мазрауи, 65), де Йонг, Зиеш (Хунтелаар, 87), Тальяфико.

    Предупреждения: нет – Тальяфико, 30; Велтман, 63.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: «Бомбардир»

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    30.04.2019 23:57
    Комментарии19
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      Рейтинг: +3

      DonBaton 25 минут назад

      Ага,и гол из офсайда,прекрасно все

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3385

      Агасфер 59 минут назад

      Финал "Аякс"-"Ливерпуль" выглядел бы как торжество атакующего футбола.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +948

      SarJr 1 час назад

      тотт ну очень сонный, пленный и однообразный. каким чудом им не залетело 3, 4 или даже все 5 - без понятия. а аякс красавцы. очень живенько и красиво раскатывают комбинации. победа по делу

      6
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    • ...
      Рейтинг: +5252

      KLIM777 1 час назад

      Они уже прошли Реал, Ювентус, Ман Сити и теперь на очереди Тоттенхем. Что они творят? Желаю им победы в Лиге Чемпионов. Следующий шанс будет совсем не скоро.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +384

      VVadic 1 час назад

      Тоттен выглядел весь матч уставшим. У Роуза так просто ноги заплетались. Аякс в общем к концу также подсел. Никогда не видел Барсу вымотанной на поле, а поэтому и тем и другим в финале крышка!

      5
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      ...
      Рейтинг: +416

      Makaweli > VVadic 45 минут назад

      Своё мнение при себе оставь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1077

      Бомбардиръ 1 час назад

      Тётенькам делать нечего. Аякс просто силен.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14638

      VVM1964 1 час назад

      Ай да Аякс !!! Конечно еще не победа , но шансы очень хорошие .

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +694

      САНЁК17 1 час назад

      Мне кажется Аякса больше шансов в финал ЛЧ,тренер у них тоже лысий как Зидан,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24219

      portero > САНЁК17 1 час назад

      что то лысый решил на удержание счета сыграть во втором тайме.
      жаль что только один забили. Удачи Аяксу в ответной игре!

      4
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      Рейтинг: +694

      САНЁК17 > portero 1 час назад

      или шпоры очнулись,по этому не смогли атаковать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1115

      Леха из Твери 1 час назад

      Тотенхем конечно обескровлен был без корейца и Кейна + Льоренте никакущий, но это не убавляет заслуг Аякса, у которого получилось все. Стеночки-забегания просто супер были.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24219

      portero 1 час назад

      второй тайм Аякс совсем не очень, не их игра удерживать счет.
      надеюсь в домашней порвут Тотен без шансов

      3
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