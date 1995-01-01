«Тоттенхэм» – «Аякс»: из своих 8 предыдущих полуфиналов КЕЧ и ЛЧ амстердамцы выиграли 6

Сегодня «Аякс» в гостях встретится с «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В своей истории амстердамский клуб восемь раз принимал участие в полуфинальной стадии Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. В шести случаях «Аякс» проходил дальше.

При этом в четырех из шести финалов амстердамцы одержали победу: в 1971-м, 1972-м, 1973-м и 1995 годах.

В сезонах-1979/80 и 1996/97 «Аякс» не прошел стадию полуфинала, проиграв «Ноттингем Форест» (1:2 по сумме двух встреч) и «Ювентусу» (2:6) соответственно.