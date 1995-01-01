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    «Тоттенхэм» – «Аякс»: из своих 8 предыдущих полуфиналов КЕЧ и ЛЧ амстердамцы выиграли 6

    Сегодня «Аякс» в гостях встретится с «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    В своей истории амстердамский клуб восемь раз принимал участие в полуфинальной стадии Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. В шести случаях «Аякс» проходил дальше.

    При этом в четырех из шести финалов амстердамцы одержали победу: в 1971-м, 1972-м, 1973-м и 1995 годах.

    В сезонах-1979/80 и 1996/97 «Аякс» не прошел стадию полуфинала, проиграв «Ноттингем Форест» (1:2 по сумме двух встреч) и «Ювентусу» (2:6) соответственно.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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