Это результат работы академий... Мы пока далеко.
В Ньоне завершился решающий матч Юношеской лиги УЕФА – кубка для европейских команд моложе 19-ти лет.
«Порту» обыграл «Челси» со счетом 3:1. Португальский клуб выиграл трофей впервые с момента его основания в 2013-м году.
Лондонцы выигрывали в сезонах -2014/15 и -2015/16, а также уступили «Барселоне» в прошлогоднем финале.
Юношеская лига УЕФА. Финал
Порту (Португалия) – Челси (Англия) – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Виейра, 18; 1:1 – Редан, 53; 2:1 – Кейруш, 55; 3:1 – Соуза, 75.