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    Юношеская лига УЕФА. «Порту» одержал победу над «Челси» и впервые выиграл трофей

    В Ньоне завершился решающий матч Юношеской лиги УЕФА – кубка для европейских команд моложе 19-ти лет.

    «Порту» обыграл «Челси» со счетом 3:1. Португальский клуб выиграл трофей впервые с момента его основания в 2013-м году.

    Лондонцы выигрывали в сезонах -2014/15 и -2015/16, а также уступили «Барселоне» в прошлогоднем финале.

    Юношеская лига УЕФА. Финал

    Порту (Португалия) – Челси (Англия) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Виейра, 18; 1:1 – Редан, 53; 2:1 – Кейруш, 55; 3:1 – Соуза, 75.

    Календарь Лиги чемпионов

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3217

      la verdad 6 минут назад

      Это результат работы академий... Мы пока далеко.

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