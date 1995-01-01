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    Фернандо забил за «Спартак» впервые с сентября

    «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью 1:1 в матче 26-го тура чемпионата России.

    На 23-й минуте счет открыл полузащитник Фернандо. Мяч стал для для 27-летнего бразильца первым за семь месяцев. Прежде он отличался сентябрьском в матче с ЦСКА (1:1, 8-й тур).

    Фернандо перешел в московский клуб в июле 2016 года из «Сампдории» за 12,5 миллионов евро. В текущем сезоне забил два гола и отдал три ассиста в 23 играх всех турниров.

    • 27 апреля «Чемпионат» сообщил о возможном уходе из «Спартака» Фернандо и еще 7 игроков.
    • Главный тренер Олег Кононов опроверг информацию и посоветовал исходить из сообщений клубной пресс-службы.
    • Красно-белые пропустили на 87 минуте от защитника Егора Сорокина.

    Источник: Бомбардир

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      KLIM777 33 минуты назад

      уже не обыгрывает.

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