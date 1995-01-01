Фернандо забил за «Спартак» впервые с сентября

«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью 1:1 в матче 26-го тура чемпионата России.

На 23-й минуте счет открыл полузащитник Фернандо. Мяч стал для для 27-летнего бразильца первым за семь месяцев. Прежде он отличался сентябрьском в матче с ЦСКА (1:1, 8-й тур).

Фернандо перешел в московский клуб в июле 2016 года из «Сампдории» за 12,5 миллионов евро. В текущем сезоне забил два гола и отдал три ассиста в 23 играх всех турниров.