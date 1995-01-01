Черевченко: «Ничья в Оренбурге – неплохой результат. Хорошо, если останемся на 5 месте»

Как фанат спартака желаю вам обогнать нас. Может хоть тогда уюерут нах.. этого пиджака ****-го
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итог ничьей с «Оренбургом» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.
«Ничья на выезде – неплохой результат. Все знают, что в Оренбурге тяжело играть. В целом результат нормальный.
Обычно, что на табло, то и по игре. Доволен тем, что футболисты играли до конца, терпели, ждали. Жалко, что футбола без ошибок не бывает.
В Москву прилетим, посмотрим, как сыграл «Спартак». Хорошо, если останемся на пятом месте», – сказал Черевченко.
- Беспроигрышная серия туляков в Премьер-лиге составила 9 матчей.
- К перерыву «Спартак» обыгрывает «Рубин» со счетом 1:0. «Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию.