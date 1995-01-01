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    Черевченко: «Ничья в Оренбурге – неплохой результат. Хорошо, если останемся на 5 месте»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итог ничьей с «Оренбургом» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.

    «Ничья на выезде – неплохой результат. Все знают, что в Оренбурге тяжело играть. В целом результат нормальный.

    Обычно, что на табло, то и по игре. Доволен тем, что футболисты играли до конца, терпели, ждали. Жалко, что футбола без ошибок не бывает.

    В Москву прилетим, посмотрим, как сыграл «Спартак». Хорошо, если останемся на пятом месте», – сказал Черевченко.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 20:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: 0

      ARMANi-SPARTAK 24 минуты назад

      Как фанат спартака желаю вам обогнать нас. Может хоть тогда уюерут нах.. этого пиджака ****-го

      0
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      Рейтинг: +1049

      erma 1 час назад

      Тула на 5-ом месте? Ждем матч Арсенал (Т) - Арсенал (Л).

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