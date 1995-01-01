Черевченко: «Ничья в Оренбурге – неплохой результат. Хорошо, если останемся на 5 месте»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итог ничьей с «Оренбургом» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.

«Ничья на выезде – неплохой результат. Все знают, что в Оренбурге тяжело играть. В целом результат нормальный.

Обычно, что на табло, то и по игре. Доволен тем, что футболисты играли до конца, терпели, ждали. Жалко, что футбола без ошибок не бывает.

В Москву прилетим, посмотрим, как сыграл «Спартак». Хорошо, если останемся на пятом месте», – сказал Черевченко.