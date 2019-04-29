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    Де Йонг: «Не думаю, что в «Барселоне» сразу стану игроком основы»

    Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг поделился мнением о переходе в «Барселону», который состоится в июле.

    «Не думаю, что в «Барселоне» сразу стану игроком стартового состава.

    Буду скучать по всему, что связано с «Аяксом». Я наслаждался каждым своим моментом здесь. Это замечательный клуб с особым отношением к молодым игрокам.

    Мне жалко уходить, но в то же время я буду очень рад стать игроком «Барселоны», – цитирует 21-летнего голландца Marca.

    • Трансфер стоимость 75 миллионов евро состоялся в июле.
    • В текущем сезоне воспитанник амстердамцев забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 47 играх всех турниров.
    • Команда Эрика тен Хага вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Тоттенхэмом». Матчи состоятся 30 апреля и 8 мая.

    Источник: Marca

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    29.04.2019 19:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 29 апреля 2019, 22:42

      ну как говорится, все зависит только от самого себя. как поработаешь, так и полопаешь. тренируйся усердно и место в основа для тебя будет забронировано

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 29 апреля 2019, 21:57

      Да, особенно если Аякс в финале ЛЧ обыграет Барсу, представляю какими глазами на тебя посмотрит Лео, когда ты прибудешь в команду))

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