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    РПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом». Туляки обошли «Спартак» в таблице

    «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» во встрече 26-го тура РПЛ.

    На гол нападающего туляков Луки Джорджевича на 62-й минуте хозяева ответили мячом полузащитника Рикарду Алвеша.

    «Арсенал» набрал 39 очков и вышел на пятое место в таблице, обойдя «Спартак» по дополнительным показателям. «Оренбург» поднялся с девятой строчки на седьмую.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Оренбург – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Джорджевич, 62; 1:1 – Алвеш, 78.

    «Оренбург»: Довбня, Малых, Терехов, Шахов, С. Козлов (Чуканов, 85), Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Галаджан (Алвеш, 69), Деспотович.

    «Арсенал»: Нигматуллин, К. Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Кадири, Берхамов (Кангва, 74), Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.

    Предупреждения: Афонин, 15; Маляров, 23; Алвеш, 81 – Кадири, 41; Мирзов, 89; Григалава, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1093

      Леха из Твери 6 минут назад

      Помянем 5-ое еврокубковое место Арсенала. Они пусть и недолго, но там побывали.

      0
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      Рейтинг: +24048

      portero 15 минут назад

      очко это мало нужны победы, Спартак только на пару часов обогнали,
      Рубину то Спартак наколотит

      0
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      Рейтинг: +1385

      giluxa1963 > portero 7 минут назад

      Спартак только у Енисея способен добыть очки и то с трудом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8416

      vladimir-7 36 минут назад

      Арсенал Т очень хорошо смотрится на 5 месте турнирной таблицы.

      2
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      Рейтинг: +48

      Max GRIM > vladimir-7 14 минут назад

      Ну что ж, пожелаем ему там и остаться)

      Всё-таки выше запрыгнуть будет объективно трудновато, 5 очков до ЦСКА вряд ли ли получится отыграть.
      Ещё Спартак с Рубином сейчас мучаться будут.

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