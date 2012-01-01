РПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом». Туляки обошли «Спартак» в таблице

«Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» во встрече 26-го тура РПЛ.

На гол нападающего туляков Луки Джорджевича на 62-й минуте хозяева ответили мячом полузащитника Рикарду Алвеша.

«Арсенал» набрал 39 очков и вышел на пятое место в таблице, обойдя «Спартак» по дополнительным показателям. «Оренбург» поднялся с девятой строчки на седьмую.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Оренбург – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Джорджевич, 62; 1:1 – Алвеш, 78.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Терехов, Шахов, С. Козлов (Чуканов, 85), Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Галаджан (Алвеш, 69), Деспотович.

«Арсенал»: Нигматуллин, К. Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Кадири, Берхамов (Кангва, 74), Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.

Предупреждения: Афонин, 15; Маляров, 23; Алвеш, 81 – Кадири, 41; Мирзов, 89; Григалава, 90+1.

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