ESPN: «Манчестер Юнайтед» может купить Облака за 120 миллионов

По информации ESPN, «Манчестер Юнайтед» рассматривает вопрос о приобретении голкипера «Атлетико» Яна Облака.

Контракт вратаря «МЮ» Давида Де Хеа истекает в 2020 году. Ранее сообщалось, что испанец готов продлить соглашение, только если клуб поднимет ему зарплату до 30 миллионов евро в год.

Отступные за Облака составляют 120 миллионов. В этом месяце словенец подписал новый договор с мадридцами до 2023 года, но несмотря на это может покинуть клуб. Голкипер хочет видеть в команде как можно больше топовых игроков, которые помогут «Атлетико» конкурировать с «Барселоной» в Примере.

При этом предполагается, что Облак покинет мадридцев только ради команды, выступающей в Лиге чемпионов.

В этом сезоне 26-летний словенский вратарь провел за «Атлетико» 44 матча (24 – на ноль) и пропустил 34 гола.

Де Хеа допустил 3 результативные ошибки в последних четырех играх «МЮ». До этого столько же ошибок было в 123 матчах