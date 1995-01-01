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    ESPN: «Манчестер Юнайтед» может купить Облака за 120 миллионов

    По информации ESPN, «Манчестер Юнайтед» рассматривает вопрос о приобретении голкипера «Атлетико» Яна Облака.

    Контракт вратаря «МЮ» Давида Де Хеа истекает в 2020 году. Ранее сообщалось, что испанец готов продлить соглашение, только если клуб поднимет ему зарплату до 30 миллионов евро в год.

    Отступные за Облака составляют 120 миллионов. В этом месяце словенец подписал новый договор с мадридцами до 2023 года, но несмотря на это может покинуть клуб. Голкипер хочет видеть в команде как можно больше топовых игроков, которые помогут «Атлетико» конкурировать с «Барселоной» в Примере.

    При этом предполагается, что Облак покинет мадридцев только ради команды, выступающей в Лиге чемпионов.

    В этом сезоне 26-летний словенский вратарь провел за «Атлетико» 44 матча (24 – на ноль) и пропустил 34 гола.

    Де Хеа допустил 3 результативные ошибки в последних четырех играх «МЮ». До этого столько же ошибок было в 123 матчах

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5211

      KLIM777 1 час назад

      Зарплата до 30 миллионов год! С такой игрой с такими результатами.
      Да ему наплевать на клуб. Выходит лишь бы было. Давно его надо было продавать в Реал. Теперь уже поздно.

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