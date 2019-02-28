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    The Telegraph: Де Хеа продлит контракт с «МЮ», если клуб согласится платить ему 26 миллионов в год

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа назвал условия, на которых готов продлить контракт с клубом.

    Ранее сообщалось, что 28-летний футболист отказался подписывать новое соглашение с «МЮ» с зарплатой 20,4 миллиона евро в год.

    Как сообщает The Telegraph, испанец хочет зарабатывать столько же, сколько и нападающий Алексис Санчес – 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 585 тысяч евро). Таким образом, годовая зарплата вратаря составит 26 миллионов фунтов (примерно 30,4 миллиона евро).

    • По текущем контракту Де Хеа зарабатывает 240 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Срок соглашения – до июля 2020 года.
    • В этом сезоне испанец провел за «Юнайтед» 34 матча (10 – на ноль) и пропустил 40 голов.

    Источник: The Telegraph

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    28.02.2019 17:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 1 марта 2019, 10:05

      Де Хеа реально половина команды, думаю лучший на сегодняшний день. А МЮ такой бренд, что не поскупится.

      0
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      Рейтинг: +695

      fan-man 1 марта 2019, 06:07

      40 голов в 34 играх это не тянет на 26 лямов.

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 28 февраля 2019, 20:58

      Больше чем в два раза!!!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 28 февраля 2019, 20:25

      Справедливо. Де хеа вытаскивал много матчей .

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 февраля 2019, 19:29

      Куда катиться футбол...каждый день какой-то ушлепок ставит свои условия клубу, который его вырастил.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 28 февраля 2019, 17:59

      Санчес конечно божок! Деньги разгребает ночами, что днем ноги не бегают...

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 28 февраля 2019, 17:51

      М-да... Паренёк что-то подохренел... Продать его проще..

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 28 февраля 2019, 17:27

      А может ему Де Х.й продлить!? Кипер конечно классный, но так загибать уже слишком. Даже Буффон такого себе не позволял.

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