The Telegraph: Де Хеа продлит контракт с «МЮ», если клуб согласится платить ему 26 миллионов в год

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа назвал условия, на которых готов продлить контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист отказался подписывать новое соглашение с «МЮ» с зарплатой 20,4 миллиона евро в год.

Как сообщает The Telegraph, испанец хочет зарабатывать столько же, сколько и нападающий Алексис Санчес – 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 585 тысяч евро). Таким образом, годовая зарплата вратаря составит 26 миллионов фунтов (примерно 30,4 миллиона евро).