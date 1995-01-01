Де Хеа допустил 3 результативные ошибки в последних четырех играх «МЮ». До этого столько же ошибок было в 123 матчах 

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в матче 36-го тура АПЛ (1:1). «МЮ» пропустил в этом матче после результативной ошибки вратаря Давида Де Хеа. Голкипер отбил мяч перед собой после дальнего удара, первым на подборе был Маркос Алонсо, он забил гол.

Для голкипера это третья результативная ошибка в четвертом матче подряд. Столько же результативных ошибок Де Хеа допустил в 123 играх «МЮ» до этого.

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