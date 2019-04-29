Хохлов: «Не хочу комментировать ничего, что связано с Широковым»

Обижульки
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов не стал отвечать на вопрос по поводу ухода Романа Широкова с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам.
Сегодня СМИ сообщили, что бывший игрок сборной России покинул свою должность по собственному желанию.
«Никак не могу прокомментировать. Я не знаю, у нас сегодня выходной. Не в курсе, что происходит в клубе.
Давайте эту тему оставим. Я не хочу ничего комментировать, что связано с Широковым», – сказал Хохлов.
- Широков работал в московском клубе с октября 2017 года.
- После 26-ти туров бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Осенью прошлого года в СМИ появилась информация о конфликте между Хохловым и Широковым.