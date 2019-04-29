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    Хохлов: «Не хочу комментировать ничего, что связано с Широковым»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов не стал отвечать на вопрос по поводу ухода Романа Широкова с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам.

    Сегодня СМИ сообщили, что бывший игрок сборной России покинул свою должность по собственному желанию.

    «Никак не могу прокомментировать. Я не знаю, у нас сегодня выходной. Не в курсе, что происходит в клубе.

    Давайте эту тему оставим. Я не хочу ничего комментировать, что связано с Широковым», – сказал Хохлов.

    • Широков работал в московском клубе с октября 2017 года.
    • После 26-ти туров бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Осенью прошлого года в СМИ появилась информация о конфликте между Хохловым и Широковым.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1133

      Obojaemiy 1 минуту назад

      Обижульки

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      Рейтинг: +12698

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Хоть этим порадовало Динамо на финише сезона.

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      Рейтинг: +450

      o33uk 15 минут назад

      Я Не в курсе, что происходит в клубе. Я вообще в шоке, то он главный тренер не знает почему игроки не забивают и не знает что с этим делать, теперь он не в курсе этих событий. НАХ ты нужен такой.

      0
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      Рейтинг: +110

      Muboraksho 19 минут назад

      Когда команда буксует всегда возникает скандал и всегда с главным тренером кто то из руководства скандалит или выражает нелицеприятные замечания. Вед видно, что Хохлов в этом не виноват, да и команда старается... Но результаты к сожалению не могут удовлетворит руководства...

      0
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      Рейтинг: +35767

      Project Бабангида 54 минуты назад

      с такой замаранной репутацией Раму теперь только в РФС могут взять....больше пожалуй никуда

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      Рейтинг: +450

      o33uk > Project Бабангида 15 минут назад

      А чем она замарана?

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      Рейтинг: +318

      klim2m 1 час назад

      Все верно Дмитрий померла так померла ))) Нече теперь лак с ногтей слизывать)))

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      Рейтинг: +5461

      Eddyson 1 час назад

      И правильно и без Хохлова комментаторов будет немало.

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