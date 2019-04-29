Хохлов: «Не хочу комментировать ничего, что связано с Широковым»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов не стал отвечать на вопрос по поводу ухода Романа Широкова с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам.

Сегодня СМИ сообщили, что бывший игрок сборной России покинул свою должность по собственному желанию.

«Никак не могу прокомментировать. Я не знаю, у нас сегодня выходной. Не в курсе, что происходит в клубе.

Давайте эту тему оставим. Я не хочу ничего комментировать, что связано с Широковым», – сказал Хохлов.