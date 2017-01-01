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    Широков покинул пост заместителя генерального директора «Динамо»

    Заместитель генерального директора «Динамо» Роман Широков покинул свой пост. Об этом сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Экс-футболист сборной России уже оповестил руководство клуба о своем решении и забрал трудовую книжку из отдела кадров.

    • 37-летний Широков работал в «Динамо» с октября 2017 года.
    • В прошлом сезоне команда заняла в РПЛ восьмое место. В текущем розыгрыше бело-голубые после 26-ти туров располагаются на 12-й строчке.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3956

      ilichkadr 8 минут назад

      Рома обиделся на клуб, что не назначили генеральным директором.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13451

      shinnik 20 минут назад

      Вот, что за человек..?
      Вроде бы- человек,а за собой оставляет только коровьи лепёхи..
      Широко шагает..Рома..(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9313

      Garrincha58 30 минут назад

      теперь Хохлов вздохнёт свободно

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