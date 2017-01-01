Широков покинул пост заместителя генерального директора «Динамо»

Заместитель генерального директора «Динамо» Роман Широков покинул свой пост. Об этом сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Экс-футболист сборной России уже оповестил руководство клуба о своем решении и забрал трудовую книжку из отдела кадров.