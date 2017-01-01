Широков покинул пост заместителя генерального директора «Динамо»

Рома обиделся на клуб, что не назначили генеральным директором.
Заместитель генерального директора «Динамо» Роман Широков покинул свой пост. Об этом сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
Экс-футболист сборной России уже оповестил руководство клуба о своем решении и забрал трудовую книжку из отдела кадров.
- 37-летний Широков работал в «Динамо» с октября 2017 года.
- В прошлом сезоне команда заняла в РПЛ восьмое место. В текущем розыгрыше бело-голубые после 26-ти туров располагаются на 12-й строчке.