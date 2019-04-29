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    Орлов: «Все идет к тому, что «Зенит» станет чемпионом. Почти во всех показателях он лучший в РПЛ»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о победе «Зенита» над «Крыльями Советов» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ. Он считает, что петербуржцы являются лучшим клубом в Премьер-лиге практически по всем показателям.

    «Сейчас в чемпионате России каждой команде тяжело даются матчи. Никто не должен ожидать, что «Зенит» вынесет всех подряд со счетом 3:0. Семак долго шел к тому, чтобы наиграть атакующий футбол, когда в матчах создается множество голевых моментов.

    Связка АзмунДзюба еще только сыгрывается, это очень перспективная пара. Мне понравилось, как Азмун стартовал в зону, куда отдавал голевую передачу Артем Дзюба. Все это было сделано быстро, на высоких скоростях. Этот момент надо внести в учебники футбола, чтобы видели, какое может быть великолепное синхронное движение двух атакующих футболистов в атаке.

    Понятно, что все идет к тому, что «Зенит» станет чемпионом России, но чего торопиться? После каждого тура задают вопрос: «Зенит» чемпион?» Когда вручат титул чемпиона, тогда «Зенит» будет чемпионом. Почему никто не говорит про превосходство «Зенита» в чемпионате по всем компонентам? Почти во всех показателях «Зенит» лучше всех клубов РПЛ, правда пропустил в чемпионате многовато. Но это говорит о том, что у «Зенита» возрастные защитники, это проблема для будущего «Зенита». Надо будет приобретать молодых игроков и немного омолодить состав, чтобы сыграть достойно в Лиге чемпионов. Семак проводит хорошую работу. Весь его тренерский штаб заслуживает пятерку с плюсом», – сказал Орлов.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3946

      subbotaspartak 1 час назад

      Распетушился орёл, грудка колесом....
      Начнёт как гриф клевать, кто не по нём.

      0
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      Рейтинг: +1816

      Павелий 1 час назад

      "Никто не должен ожидать, что «Зенит» вынесет всех подряд со счетом 3:0." - учитывая то, сколько ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег вбухано в проект, этого ожидает вся страна. Особенно трепетно должна это ожидать Счётная палата.

      0
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      Рейтинг: +3362

      Агасфер 1 час назад

      Гена,когда играют другие клубы,то статистика звучит не столь оптимистично,и не говорит о тотальном преимуществе "Зенита" в игровых компонентах,которых напридумывали больше чем надо.Так что по ТТД поговори с Бубновым,это его фишка.Да,а если расходы поделишь на достижения,то от КПД(тоже компонент!!!) станет совсем грустно.

      1
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      Рейтинг: +131

      Опускатель коняжек 2 часа назад

      Кроме личных встреч с прямыми конкурентами... А так да, брал очки там где должен был...

      0
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      Рейтинг: +45

      Max GRIM > Опускатель коняжек 1 час назад

      А в каком месте прямые конкуренты брали до фига много очков в личных встречах с Зенитом?

      0
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      Рейтинг: +77

      Юрбан-Зенит > Опускатель коняжек 19 минут назад

      С Локо в плюсе, с Краснодаром в плюсе. Со Спартаком две ничьи, а с армейцами еще игра. По-моему, далеко не плохой результат

      0
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      Рейтинг: +118

      Ашет Арбузян 2 часа назад

      лучшие по игре - Краснодар

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      Рейтинг: +330

      Борат 2 часа назад

      интересно в каком туре?
      возможно уже в следующем.
      туляки наверняка отберут очки у локо (черевченко против бывших).

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