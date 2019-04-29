Орлов: «Все идет к тому, что «Зенит» станет чемпионом. Почти во всех показателях он лучший в РПЛ»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о победе «Зенита» над «Крыльями Советов» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ. Он считает, что петербуржцы являются лучшим клубом в Премьер-лиге практически по всем показателям.

«Сейчас в чемпионате России каждой команде тяжело даются матчи. Никто не должен ожидать, что «Зенит» вынесет всех подряд со счетом 3:0. Семак долго шел к тому, чтобы наиграть атакующий футбол, когда в матчах создается множество голевых моментов.

Связка Азмун – Дзюба еще только сыгрывается, это очень перспективная пара. Мне понравилось, как Азмун стартовал в зону, куда отдавал голевую передачу Артем Дзюба. Все это было сделано быстро, на высоких скоростях. Этот момент надо внести в учебники футбола, чтобы видели, какое может быть великолепное синхронное движение двух атакующих футболистов в атаке.

Понятно, что все идет к тому, что «Зенит» станет чемпионом России, но чего торопиться? После каждого тура задают вопрос: «Зенит» чемпион?» Когда вручат титул чемпиона, тогда «Зенит» будет чемпионом. Почему никто не говорит про превосходство «Зенита» в чемпионате по всем компонентам? Почти во всех показателях «Зенит» лучше всех клубов РПЛ, правда пропустил в чемпионате многовато. Но это говорит о том, что у «Зенита» возрастные защитники, это проблема для будущего «Зенита». Надо будет приобретать молодых игроков и немного омолодить состав, чтобы сыграть достойно в Лиге чемпионов. Семак проводит хорошую работу. Весь его тренерский штаб заслуживает пятерку с плюсом», – сказал Орлов.