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    Игрок «Аланьяспора» Шурал, погибший в ДТП, в феврале стал отцом

    Как уже сообщал «Бомбардир», вчера полузащитник «Аланьяспора» и сборной Чехии Йозеф Шурал погиб в результате ДТП.

    Ранее стало известно, что автобус с игроками «Аланьяспора» перевернулся вечером в воскресенье, возвращаясь с гостевого матча 30-го тура Суперлиги с «Кайсериспором» (1:1). Пострадавшие футболисты были доставлены в ближайшую больницу, Шурал находился в критическом состоянии. Врачи прооперировали чеха, но позже он скончался в больнице от полученных травм.

    По словам врача клуба хавбек умер от кровоизлияния и гипотермического шока.

    7 февраля у 28-летнего футболиста родилась вторая дочь.

    • Шурал перешел в «Аланьяспор» из пражской «Спарты» в январе этого года.
    • За турецкую команду футболист провел 11 встреч и забил один гол.
    • В активе полузащитника 18 матчей за сборную Чехии.

    Игрок сборной Чехии погиб в ДТП. Виноваты уснувшие водители

    Источник: Твиттер Элвина Керимова

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +118

      Ашет Арбузян 1 час назад

      бомбардир в стиле федеральных каналов любит искать всякое "ой как же так-то!"
      То Салу мусолили. Теперь этого чеха

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