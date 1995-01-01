Игрок «Аланьяспора» Шурал, погибший в ДТП, в феврале стал отцом

Как уже сообщал «Бомбардир», вчера полузащитник «Аланьяспора» и сборной Чехии Йозеф Шурал погиб в результате ДТП.

Ранее стало известно, что автобус с игроками «Аланьяспора» перевернулся вечером в воскресенье, возвращаясь с гостевого матча 30-го тура Суперлиги с «Кайсериспором» (1:1). Пострадавшие футболисты были доставлены в ближайшую больницу, Шурал находился в критическом состоянии. Врачи прооперировали чеха, но позже он скончался в больнице от полученных травм.

По словам врача клуба хавбек умер от кровоизлияния и гипотермического шока.

7 февраля у 28-летнего футболиста родилась вторая дочь.

Шурал перешел в «Аланьяспор» из пражской «Спарты» в январе этого года.

За турецкую команду футболист провел 11 встреч и забил один гол.

В активе полузащитника 18 матчей за сборную Чехии.

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