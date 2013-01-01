Хавбек сборной Чехии Шурал погиб в ДТП

Полузащитник «Аланьяспора» и сборной Чехии Йозеф Шурал погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает The Mirror, автобус с игроками турецкой команды перевернулся по дороге из Кайсери, где проходил гостевой матч местной Суперлиги.

Пострадали из-за аварии семь футболистов, а чешский хавбек получил наиболее серьезные травмы. Его экстренно госпитализировали, но медики оказались бессильны спасти жизнь спортсмена.

Шурал перешел в «Аланьяспор» прошлой зимой из «Спарты». В его активе 20 матчей в составе сборной Чехии и один забитый гол.