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    Хавбек сборной Чехии Шурал погиб в ДТП

    Полузащитник «Аланьяспора» и сборной Чехии Йозеф Шурал погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

    Как сообщает The Mirror, автобус с игроками турецкой команды перевернулся по дороге из Кайсери, где проходил гостевой матч местной Суперлиги.

    Пострадали из-за аварии семь футболистов, а чешский хавбек получил наиболее серьезные травмы. Его экстренно госпитализировали, но медики оказались бессильны спасти жизнь спортсмена.

    Шурал перешел в «Аланьяспор» прошлой зимой из «Спарты». В его активе 20 матчей в составе сборной Чехии и один забитый гол.

    Источник: The Mirror

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6394

      Cules2013 42 минуты назад

      Охренеть. Печально это. RIP.
      Может и ошибаюсь, но, наверное, причина в том, что турки народ горячий, и ПДД для их водителей не писан.

      0
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      Рейтинг: +1374

      InterMilLano1908 > Cules2013 39 минут назад

      Либо автобусы у них какие то не такие, просто в России я вообще ни разу не слышал что бы автобус перевернулся

      0
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      Рейтинг: +117

      Ашет Арбузян > InterMilLano1908 13 минут назад

      автобус с игроками или вообще???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1374

      InterMilLano1908 44 минуты назад

      Что там за водителя в Турции?!!!?!! Каждый год одно и то же...
      Соболезнования родным и близким этого футболиста

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