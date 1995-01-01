Гаттузо: «Поражение от «Торино» – просто несчастный случай»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение своей команды от «Торино» в матче 34-го тура Серии А.

«Команда играла должным образом, с нужным задором, а поражение – просто несчастный случай. Дела идут наперекосяк, у нас есть проблемы, но сегодня игра была такой, какую я хочу видеть. Ранее у нас также были проблемы, однако мы добивались результата, но теперь что-то идет не так, и у нас не получается отреагировать», – сказал Гаттузо.

По итогам тура «Милан» опустился на седьмое место в турнирной таблице чемпионата.