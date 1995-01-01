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    Гаттузо: «Поражение от «Торино» – просто несчастный случай»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение своей команды от «Торино» в матче 34-го тура Серии А.

    «Команда играла должным образом, с нужным задором, а поражение – просто несчастный случай. Дела идут наперекосяк, у нас есть проблемы, но сегодня игра была такой, какую я хочу видеть. Ранее у нас также были проблемы, однако мы добивались результата, но теперь что-то идет не так, и у нас не получается отреагировать», – сказал Гаттузо.

    По итогам тура «Милан» опустился на седьмое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Football Italia

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