Мертенс догнал Марадону по числу голов за «Наполи» в Серии А и посвятил этому коллаж

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс поразил ворота «Фрозиноне» в матче 34-го тура Серии А.

Этот гол стал для 31-летнего бельгийца 81-м в составе неаполитанцев в играх чемпионата Италии.

По этому показателю Мертенс сравнялся с Диего Марадоной, который выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год.

«Честь иметь что-то общее с игроком номером один в мире, символом «Наполи» и неаполитанцев», – отреагировал Мертенс на эту информацию в инстаграме, прикрепив к публикации коллаж, где он запрыгнул Марадоне на спину.