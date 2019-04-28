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    Мертенс догнал Марадону по числу голов за «Наполи» в Серии А и посвятил этому коллаж

    Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс поразил ворота «Фрозиноне» в матче 34-го тура Серии А.

    Этот гол стал для 31-летнего бельгийца 81-м в составе неаполитанцев в играх чемпионата Италии.

    По этому показателю Мертенс сравнялся с Диего Марадоной, который выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год.

    «Честь иметь что-то общее с игроком номером один в мире, символом «Наполи» и неаполитанцев», – отреагировал Мертенс на эту информацию в инстаграме, прикрепив к публикации коллаж, где он запрыгнул Марадоне на спину.

    text

    Публикация от text (@driesmertens)

    Источник: инстаграм Дриса Мертенса

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