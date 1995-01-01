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    Мусаев – после победы над ЦСКА: «Сейчас организованность команды выходит на первый план»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

    «Рад победе. Это самое главное на данный момент. Удавалось справляться с давлением, преимуществом ЦСКА. Возможно, сыграли по счету, когда повели.

    Было давление ЦСКА, но вся команда сыграла отлично в обороне. Нам очень важно быть максимально дисциплинированными. Сейчас организованность команды выходит на первый план. Благодаря этому мы и победили. Нельзя выделить одну из линий, вся команда оборонялась качественно.

    Петров был активен впереди, Стоцкий возможно, менее активно ходил вперед. Действиями Шапи-Сулейманова доволен: играл в подыгрыше, не жадничал. По потенциалу Иван Игнатьев может вырасти в большого форварда. Старался, во втором тайме цеплялся за мячи, вел борьбу.

    Что чувствую после победы? Как глоток воздуха эта победа, особенно с таким соперником, как ЦСКА», – сказал Мусаев.

    • «Краснодар» набрал 46 очков и поднялся на третье место.
    • ЦСКА с 44 очками идет четвертым.

    «Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря воспитанникам. Уткин забил, Сафонов спас

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3351

      Агасфер 23 минуты назад

      Молодцы,но силёнки-то на исходе.Снова можете какому-нибудь аутсайдеру с радости продуть.

      0
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      Рейтинг: +2621

      BarStep 56 минут назад

      Наконец-то дошло..

      0
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      Рейтинг: +290

      Киркинитидец 1 час назад

      давай Муся осенью порадуй!

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      Рейтинг: +3636

      Старикан 1 час назад

      Да, иногда надо наступить себе на горло!

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