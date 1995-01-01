Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Рад победе. Это самое главное на данный момент. Удавалось справляться с давлением, преимуществом ЦСКА. Возможно, сыграли по счету, когда повели.

Было давление ЦСКА, но вся команда сыграла отлично в обороне. Нам очень важно быть максимально дисциплинированными. Сейчас организованность команды выходит на первый план. Благодаря этому мы и победили. Нельзя выделить одну из линий, вся команда оборонялась качественно.

Петров был активен впереди, Стоцкий возможно, менее активно ходил вперед. Действиями Шапи-Сулейманова доволен: играл в подыгрыше, не жадничал. По потенциалу Иван Игнатьев может вырасти в большого форварда. Старался, во втором тайме цеплялся за мячи, вел борьбу.

Что чувствую после победы? Как глоток воздуха эта победа, особенно с таким соперником, как ЦСКА», – сказал Мусаев.

«Краснодар» набрал 46 очков и поднялся на третье место.

ЦСКА с 44 очками идет четвертым.

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