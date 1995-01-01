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    Семак: «Приятно, что «Зенит» не опустится ниже третьего места, но мысли о том, чтобы остаться на первом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Крыльями Советов» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ заявил, что команда практически выполнила задачу на сезон.

    – Хорошее начало матча в нашем исполнении. Много создаем, много забиваем. К сожалению, два пропущенных мяча – эта легкость первого тайма, которая ощущалась. Для нас сыграла плохую службу. Во втором тайме присутствовала нервозность, потому что цена ошибки была высока. Забей мы раньше четвертый матч, могли раньше заканчивать игру. Но в целом заслуженная победа, идем дальше.

    – «Зенит» не опустится ниже третьего места, следовательно, вернулся в Лигу чемпионов. Вы довольны выполненной целью или думаете о чемпионстве?

    – Та задача, которая стояла перед сезоном, она почти выполнена. Но учитывая то, что мы находимся на первом месте, мы сейчас думаем только о нем. Это приятно, что не опустимся ниже третьего, но мысли о том, чтобы остаться на первом.

    – Отдать мяч «Крыльям» – ваша установка или ход игры?

    – Подустали во втором тайме, нападающие не так активно прессинговали. Боялись оголять тылы, чтобы «Крылья» не вбегали туда. Перестроение в три центральных связано с угрозами подачи с фланга, тем более, «Крылья» выпустили Корниленко. Поэтому мы добавили еще одного игрока и этих передач стало меньшее.

    – Почему вышел Анюков, а не Нету или Маммана?

    – Анюков лучше понимает эту позицию. Луиш чаще играл левого центрального, понимание, как играть в три у Анюкова лучше, и взаимодействие со Смольниковым у него тоже лучше.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +550

      Жёлто-синий 14 минут назад

      Останетесь не переживай не своими так судейскими силами

      -1
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      Рейтинг: +201

      Vizual 26 минут назад

      10 составов на игру и все ноют,игроков нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Muboraksho 31 минуту назад

      Благодарите Азмуна. А игра Зенита не на уровне чемпиона. Локо смотрится лучше.

      0
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      Рейтинг: +2180

      Gek Dement > Muboraksho 24 минуты назад

      Локо в начале сезона борьбу за чемпионство упустил, слишком много было потеряно тогда.

      1
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      Рейтинг: +1498

      baden69 > Muboraksho 20 минут назад

      Как бы это ни казалось банальным, но лучше тот, кто в таблице выше, а все остальное либо лирика, либо дело вкуса...

      3
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      Рейтинг: +89

      Muboraksho > Gek Dement 17 минут назад

      Палич в начале сезона был не доволен подготовительным циклом из за отсутствия ведущих игроков, но тем не менее хорошо играют. Вот только Смолову быстрее надо бы адаптироваться и будет классная команда...

      1
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      Рейтинг: +2180

      Gek Dement > baden69 16 минут назад

      Я бы даже добавил что чемпиона определяют результаты всего сезона, а не одной его весенней части.)

      1
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      Рейтинг: +2180

      Gek Dement > Muboraksho 15 минут назад

      Локо сейчас хорош никто не спорит, но я там выше написал прочти.

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      Рейтинг: +89

      Muboraksho > baden69 14 минут назад

      Как бы это ни казалось банальным, Вы правы на 100 процентов. Очень серьезно и правда.

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      Рейтинг: +89

      Muboraksho > Gek Dement 8 минут назад

      Прочитал. Согласен с Вами. Но я привел по этому поводу свои предположения ниже того коммента...

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