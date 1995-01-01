Семак: «Приятно, что «Зенит» не опустится ниже третьего места, но мысли о том, чтобы остаться на первом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Крыльями Советов» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ заявил, что команда практически выполнила задачу на сезон.

– Хорошее начало матча в нашем исполнении. Много создаем, много забиваем. К сожалению, два пропущенных мяча – эта легкость первого тайма, которая ощущалась. Для нас сыграла плохую службу. Во втором тайме присутствовала нервозность, потому что цена ошибки была высока. Забей мы раньше четвертый матч, могли раньше заканчивать игру. Но в целом заслуженная победа, идем дальше.

– «Зенит» не опустится ниже третьего места, следовательно, вернулся в Лигу чемпионов. Вы довольны выполненной целью или думаете о чемпионстве?

– Та задача, которая стояла перед сезоном, она почти выполнена. Но учитывая то, что мы находимся на первом месте, мы сейчас думаем только о нем. Это приятно, что не опустимся ниже третьего, но мысли о том, чтобы остаться на первом.

– Отдать мяч «Крыльям» – ваша установка или ход игры?

– Подустали во втором тайме, нападающие не так активно прессинговали. Боялись оголять тылы, чтобы «Крылья» не вбегали туда. Перестроение в три центральных связано с угрозами подачи с фланга, тем более, «Крылья» выпустили Корниленко. Поэтому мы добавили еще одного игрока и этих передач стало меньшее.

– Почему вышел Анюков, а не Нету или Маммана?

– Анюков лучше понимает эту позицию. Луиш чаще играл левого центрального, понимание, как играть в три у Анюкова лучше, и взаимодействие со Смольниковым у него тоже лучше.