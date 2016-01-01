РПЛ. «Локомотив» в концовке вырвал победу над «Енисеем»

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«Локомотив» победил «Енисей» в матче 26-го тура РПЛ.
Москвичи открыли счет на 67-й минуте благодаря автоголу защитника Валерия Кичина. Красноярцы отыгрались на 84-й минуте усилиями хавбека Михаила Костюкова, но спустя четыре минуты вновь пропустили от Джефферсона Фарфана.
«Локомотив» набрал 49 очков и продолжает располагаться на втором месте в таблице. «Енисей» по-прежнему занимает последнюю строчку.
Чемпионат Россия. РПЛ. 26-й тур
Локомотив (Москва) – Енисей (Красноярск) – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Кичин, 67 (автогол); 1:1 – Костюков, 84; 2:1 – Фарфан, 88.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев (Идову, 71), Тарасов (Фернандеш, 46), Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов (Жемалетдинов, 46).
«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко, Сарр, Зотов, Савичев (Комков, 63), Торбинский, Хубулов (Костюков, 80), Соболев (Кутьин, 56).
Предупреждения: Баринов, 75 – Хубулов, 31; Грицаенко, 41; Кичин, 53; Зотов, 81.