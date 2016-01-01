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    РПЛ. «Локомотив» в концовке вырвал победу над «Енисеем»

    «Локомотив» победил «Енисей» в матче 26-го тура РПЛ.

    Москвичи открыли счет на 67-й минуте благодаря автоголу защитника Валерия Кичина. Красноярцы отыгрались на 84-й минуте усилиями хавбека Михаила Костюкова, но спустя четыре минуты вновь пропустили от Джефферсона Фарфана.

    «Локомотив» набрал 49 очков и продолжает располагаться на втором месте в таблице. «Енисей» по-прежнему занимает последнюю строчку.

    Чемпионат Россия. РПЛ. 26-й тур

    Локомотив (Москва) – Енисей (Красноярск) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кичин, 67 (автогол); 1:1 – Костюков, 84; 2:1 – Фарфан, 88.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев (Идову, 71), Тарасов (Фернандеш, 46), Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов (Жемалетдинов, 46).

    «Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко, Сарр, Зотов, Савичев (Комков, 63), Торбинский, Хубулов (Костюков, 80), Соболев (Кутьин, 56).

    Предупреждения: Баринов, 75 – Хубулов, 31; Грицаенко, 41; Кичин, 53; Зотов, 81.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии25
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      Рейтинг: +130

      Вальдемар IV 8 минут назад

      похоже этот отскок выведет дрезину в лч позориться опять

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      Mister_Tomsk 14 минут назад

      Как же хочется, что бы кони в ничейку сегодня скатали с)

      0
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      ...
      Рейтинг: +130

      Вальдемар IV > Mister_Tomsk 7 минут назад

      с ними за пятое место побороться хотите?

      0
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      Рейтинг: +2016

      Fan Loko mik 48 минут назад

      Матч не смотрел и слава богу!!!! Валидолище видать был ещё тот!!!! Всех ПАРОВОЗОВ с ПОБЕДОЙ!!!! Едем дальше!!!!

      0
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      Рейтинг: +2615

      mdu86 1 час назад

      Седых волос прибавилось... В очередной раз спас Фарфанище, просто машина в свои то годы! Всех красно-зелёных с победой!

      4
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      Рейтинг: +79

      Muboraksho 1 час назад

      Очень жаль что Енисей так хорошо сыграл и проиграл. Поздравляю Палыча и Локо с победой трудной.

      3
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      Рейтинг: +386

      Князев 1 час назад

      Какие ещё нужны доводы для удаления Смолова из Локомотива? Даже за весь первый тайм ни одного положительного действия этого лентяя на поле!!! Юрий Палыч, пора принимать меры.

      1
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      Рейтинг: +79

      Muboraksho > Князев 1 час назад

      Терпи Атаман. Смолов два раза становился лучшим бомбардиром. Просто временный спад в игре. Он еще покажет себя и не надо делать поспешных выводов.

      0
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      Рейтинг: +3393

      александр п > Князев 23 минуты назад

      Контракт батенька,удалить то можно ,но деньги платить всё равно придётся.Дитё лимита.

      0
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      Рейтинг: +2063

      владимир миронов 1 час назад

      У Фарфана гол красавец, наши футболеры так не могут. А если учесть его возраст 34 года, то рядом бегал его ровесник Торбинский, вот и пример.

      2
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      Рейтинг: +1060

      Леха из Твери 1 час назад

      Что за днище было со стороны Локо? Они должны были 5-0 их раскатывать. Ощущение было ничейного дога. Ладно хоть Миранчук в концовке обороты включил.

      0
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      Рейтинг: +6359

      parevg 1 час назад

      Локо с победой!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +9211

      slavutiq70 1 час назад

      С победой Локо!!!!уверен что Палыч уже не упустет второе место,,,

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      Рейтинг: +79

      Muboraksho > slavutiq70 1 час назад

      Хорошо бы не упустил.

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