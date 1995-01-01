«РБ Лейпциг» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне 

«РБ Лейпциг» обыграл «Фрайбург» в матче 31-го тура Бундеслиги (2:1). Команда Ральфа Рангника набрала 64 очка и осталась на третьем месте в таблице за три тура до конца чемпионата. У «Айнтрахта», который идет третьим, 54 очка.

Такой результат гарантировал «Лейпцигу» участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. В текущем сезоне клуб играл в Лиге Европы, но не вышел из группы, заняв в ней третье место.

Также две другие команды из Бундеслиги – «Боруссия» Д и «Бавария» – гарантировали себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.