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    Ван Дейк – игрок года в Англии по версии читателей BBC

    Спортивный отдел BBC объявил результаты голосования читателей «Лучший игрок года в Англии»:

    1. Вирджил ван Дейк, защитник «Ливерпуля» – 56% голосов;

    2. Рахим Стерлинг, полузащитник «Манчестер Сити» – 26%;

    3. Хын-Мин Сон, нападающий «Тоттенхэма» – 6%;

    4. Эден Азар, полузащитник «Челси» – 4%;

    5. Кто-то другой – 2%;

    6. Защитник Энди Робертсон/полузащитник Садио Мане, «Ливерпуль» – 2%;

    7. Нападающий Серхио Агуэро/полузащитник Бернанрду Силва, «Манчестер Сити» – 1%.

    • Ван Дейк, Стерлинг, Азар, Мане, Агуэро и Силва также претендуют на звание игрока года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Вручение награды состоится в воскресенье, 28 апреля, в Лондоне. По информации Daily Mail, победит ван Дейк.

    Источник: BBC

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