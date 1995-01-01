Ван Дейк – игрок года в Англии по версии читателей BBC

Спортивный отдел BBC объявил результаты голосования читателей «Лучший игрок года в Англии»:
1. Вирджил ван Дейк, защитник «Ливерпуля» – 56% голосов;
2. Рахим Стерлинг, полузащитник «Манчестер Сити» – 26%;
3. Хын-Мин Сон, нападающий «Тоттенхэма» – 6%;
4. Эден Азар, полузащитник «Челси» – 4%;
5. Кто-то другой – 2%;
6. Защитник Энди Робертсон/полузащитник Садио Мане, «Ливерпуль» – 2%;
7. Нападающий Серхио Агуэро/полузащитник Бернанрду Силва, «Манчестер Сити» – 1%.
- Ван Дейк, Стерлинг, Азар, Мане, Агуэро и Силва также претендуют на звание игрока года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Вручение награды состоится в воскресенье, 28 апреля, в Лондоне. По информации Daily Mail, победит ван Дейк.