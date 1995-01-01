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    Шалимов возглавит дубль «Спартака»

    Экс-главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов станет тренером «Спартак-2», сообщает «Чемпионат».

    Источник сообщал о возможном назначении специалиста 16-го апреля.

    Специалист также займет должность куратора групп старших возрастов.

    После 33-х туров чемпионата ФНЛ дубль московского клуба занимает 12-е место в турнирной таблице.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3332

      Агасфер 40 минут назад

      Кого воспитал "Спартак-2" за короткий период своего существования,каких достижений добился?

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      Рейтинг: +9190

      slavutiq70 > Агасфер 11 минут назад

      Точно кого воспитал Спартак-2 не скажу,,,,но пол лиги играет бывших Спартаковцев,,,,,,,не один клуб столько игрок ов не дал РПЛ как Спартак это однозначно,,,,

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      Рейтинг: +12659

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Время собирать камни. Для Игоря этот вызов определяющий: преодолеет свои личные недостатки, сможет поставить игру как умеет, то пойдёт дальше. Успехов ему!!!

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