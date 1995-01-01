Шалимов возглавит дубль «Спартака»

Кого воспитал "Спартак-2" за короткий период своего существования,каких достижений добился?
Экс-главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов станет тренером «Спартак-2», сообщает «Чемпионат».
Источник сообщал о возможном назначении специалиста 16-го апреля.
Специалист также займет должность куратора групп старших возрастов.
После 33-х туров чемпионата ФНЛ дубль московского клуба занимает 12-е место в турнирной таблице.
- В текущем сезоне Шалимов работал с «Химками». Прежде тренировал 2 команду «Краснодара» и женскую сборную России.