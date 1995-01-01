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    Sport.es: «Реал» готов заплатить за Н'Домбеле 70 миллионов

    «Реал» хочет купить полузащитника «Лиона» Танги Н'Домбеле, сообщает Sport.es.

    По информации источника, в подписании 22-летнего француза лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

    За хавбека сливочные готовы заплатить 70 миллионов евро. Конкуренцию им составят «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    В текущем сезоне Н'Домбеле сыграл 44 матча в составе «Лиона», забил два гола и сделал семь результативных передач.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 07:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1096

      ItalianFootball 36 минут назад

      Надо брать, он бы придал динамики нашей скучной полузащите. Как я скучаю по Пирло-Видаль-Погба (((

      0
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      Рейтинг: +1362

      InterMilLano1908 2 часа назад

      Ох и скупят щас негров и хана реалу

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