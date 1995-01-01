Sport.es: «Реал» готов заплатить за Н'Домбеле 70 миллионов

Надо брать, он бы придал динамики нашей скучной полузащите. Как я скучаю по Пирло-Видаль-Погба (((
«Реал» хочет купить полузащитника «Лиона» Танги Н'Домбеле, сообщает Sport.es.
По информации источника, в подписании 22-летнего француза лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.
За хавбека сливочные готовы заплатить 70 миллионов евро. Конкуренцию им составят «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Н'Домбеле сыграл 44 матча в составе «Лиона», забил два гола и сделал семь результативных передач.