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    «ПСЖ» летом попробует за 70 миллионов купить Пьянича

    «ПСЖ» заинтересован в полузащитнике «Ювентуса» Миралеме Пьяниче. Французы летом попробуют приобрести боснийца.

    В Париже готовы выделить на трансфер 70 миллионов евро. Пьянич имеет опыт выступления в Лиге 1: там он играл за «Лион».

    • Также на Пьянича претендует «Реал».
    • Полузащитник пришел в туринский клуб летом 2016 года из «Ромы».
    • В текущем сезоне Пьянич провел 40 матчей, забил четыре гола, сделал семь результативных передач.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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