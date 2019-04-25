«ПСЖ» летом попробует за 70 миллионов купить Пьянича

«ПСЖ» заинтересован в полузащитнике «Ювентуса» Миралеме Пьяниче. Французы летом попробуют приобрести боснийца.

В Париже готовы выделить на трансфер 70 миллионов евро. Пьянич имеет опыт выступления в Лиге 1: там он играл за «Лион».