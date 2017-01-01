РПЛ. «Енисей» вырвал победу над «Оренбургом». Красноярцы выиграли впервые с ноября

«Енисей» переиграл «Оренбург» во встрече 25-го тура РПЛ.

Красноярцы открыли счет на 36-й минуте усилиями нападающего Александра Соболева и лидировали до 80-й минуты, пропустив от форварда Джордже Деспотовича.

На третьей добавленной минуте Александр Кутьин точным ударом все же принес «Енисею» три очка.

Это первая победа красноярской команды в Премьер-лиге с 24 ноября (в 15-м туре команда обыграла «Динамо» со счетом 2:1).

«Енисей» замыкает турнирную таблицу, отставая от зоны переходных игр на шесть очков.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Енисей (Красноярск) – Оренбург – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Соболев, 36 (с пенальти); 1:1 – Деспотович, 80; 2:1 – Кутьин, 90+3.

«Енисей»: Нестеренко, Данченко, Гаджибеков, Сарр, Кичин, Комолов (Хубулов, 46), Зотов (Кутьин, 85), Огуде, Торбинский (Семакин, 78), Комков, Соболев.

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Ойеволе (А. Козлов, 72), С. Козлов, Чиркин, Сутормин, Попович, Мишкич, Чуканов, Галаджан (Малых, 56), Деспотович.

Предупреждения: Хубулов, 84; Огуде, 90 – Попович, 31; Ойеволе, 32; Чиркин, 35; Сутормин, 45; Сиваков, 77.

Удаление: нет – Чиркин, 64.

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