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    РПЛ. «Енисей» вырвал победу над «Оренбургом». Красноярцы выиграли впервые с ноября

    «Енисей» переиграл «Оренбург» во встрече 25-го тура РПЛ.

    Красноярцы открыли счет на 36-й минуте усилиями нападающего Александра Соболева и лидировали до 80-й минуты, пропустив от форварда Джордже Деспотовича.

    На третьей добавленной минуте Александр Кутьин точным ударом все же принес «Енисею» три очка.

    Это первая победа красноярской команды в Премьер-лиге с 24 ноября (в 15-м туре команда обыграла «Динамо» со счетом 2:1).

    «Енисей» замыкает турнирную таблицу, отставая от зоны переходных игр на шесть очков.

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Енисей (Красноярск) – Оренбург – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Соболев, 36 (с пенальти); 1:1 – Деспотович, 80; 2:1 – Кутьин, 90+3.

    «Енисей»: Нестеренко, Данченко, Гаджибеков, Сарр, Кичин, Комолов (Хубулов, 46), Зотов (Кутьин, 85), Огуде, Торбинский (Семакин, 78), Комков, Соболев.

    «Оренбург»: Довбня, Сиваков, Ойеволе (А. Козлов, 72), С. Козлов, Чиркин, Сутормин, Попович, Мишкич, Чуканов, Галаджан (Малых, 56), Деспотович.

    Предупреждения: Хубулов, 84; Огуде, 90 – Попович, 31; Ойеволе, 32; Чиркин, 35; Сутормин, 45; Сиваков, 77.

    Удаление: нет – Чиркин, 64.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +18584

      афоня72 19 минут назад

      Оренбугу не повезло.
      А Енисей молодцы что не опускают руки..и ноги!

      0
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      Рейтинг: +524

      polozovs 23 минуты назад

      Вот тебе на...

      0
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      Рейтинг: +273

      латунный сепаратист 32 минуты назад

      оренбург прости ....... рвут жилы против цска и ростова и сдают енисею не себе не людям.одно слово газпром

      2
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      Рейтинг: +4215

      84aivengo > латунный сепаратист 27 минут назад

      ну ты и сказал.... твой клуб не нужен в европе.... жиром обрастите хотя бы

      0
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      Рейтинг: +4215

      84aivengo 50 минут назад

      с победой,Енисей !!!

      0
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      Рейтинг: +1927

      владимир миронов 52 минуты назад

      Ай да Енисей. Могут еще и интригу завернуть, вариантов много.

      0
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      Рейтинг: +4164

      BRO_football 1 час назад

      Вот вам и Оренбург. Чё, сложно было сыграть так же хорошо, как с ЦСКА или Ростовом? Неужели Енисей сильнее? Я не понимаю этой тупой логики! Выигрывать лидеров и проигрывать аутсайдерам. Только в РПЛ такое возможно!

      2
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      Рейтинг: +1024

      Леха из Твери > BRO_football 56 минут назад

      Слили, чтоб не посягались на уже установленные еврокубковые места. Слишком плотно подошли.

      3
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      Рейтинг: +4215

      84aivengo > BRO_football 49 минут назад

      нахер твой однодневка оренбург нужен в европе.... ???

      1
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      Рейтинг: +123

      Вальдемар IV 1 час назад

      газовый отросток тоже чутка подтормозить решили чтобы вдруг спам не обогнал

      0
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      Рейтинг: +672

      Нас Много 1 час назад

      Один хрен, земляки, это вам уже не поможет. Спохватилась она когда ночь пришла...

      1
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      Рейтинг: +663

      Sviro 1 час назад

      Чудны дела твои, Господи!!! Оренбург "делает", как хочет лидеров чемпа, но просерает аутсайдеру. По заказу букмекеров что ли? У Крыльев сегодня игра с Уралом. Очень важная. На 6 очков, как говорится. Есть возможность выиграть. А вот захотят ли? Что-то мне подсказывает, что уральцы увезут как минимум очко. Дай бог ошибиться.

      0
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      Рейтинг: +1024

      Леха из Твери > Sviro 58 минут назад

      Эти матчи болотные с 6-го по 12-14 места вообще нет смысла смотреть. Все они поставляют очки в "нужных" матчах. И до Европы никогда не доберутся, т.к. "нужным" командам она будет поважнее. Спартаку, например, ЛЕ нужна в виде прибыли с продажи билетов. Все равно ведь пойдет народ смотреть. А между собой эти 6-14 места пусть сами как-нибудь барахтаются. Бабло капает с гос.бюджетов и нормально. В основном все заканчивается тухленькой ничейкой как вчера Рубин-Уфа.

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      Рейтинг: +4156

      _Marqella_ > Sviro 56 минут назад

      Ты как обычно в свою команду не веришь....КС выиграют, не переживай...

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      Рейтинг: +663

      Sviro > _Marqella_ 51 минуту назад

      Да только начинаешь верить, как они снова убеждают в обратном. Но, посмотрим, если не выиграют - с тебя пузырь! Газировки.... ;о))

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      Рейтинг: +3308

      александр п 1 час назад

      Обыграть Оренбург,это серьёзно.

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