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    Гвардиола – о чемпионской гонке с «Ливерпулем»: «Обе команды заслуживают титул. Проигравшим будет не о чем жалеть»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвадриола после победы над «Юнайтед» (2:0, перенесенный матч 31-го тур АПЛ) поделился мнением о борьбе за чемпионство.

    За три тура до конца «горожане» с 89-ю очками возглавляют таблицу. У «Ливерпуля» на один балл меньше.

    «Важно сохранять спокойствие. Мы еще не чемпионы, остаются три игры. Этот факт невероятен, если учесть, какое количество очков набрали мы и «Ливерпуль».

    Я сказал игрокам не читать прессу и не смотреть телевизор. Надо отдохнуть, много поспать и выйти на матч с «Бернли».

    Обе команды заслуживают титул, но победитель будет только один. Команде, которая в итоге проиграет, будет не о чем жалеть, ведь каждый из нас отдал все ради победы», – цитирует испанца пресс-служба действующих чемпионов Англии.

    • Гвардиола стал 1 тренером в истории Премьер-лиги, обыгравшим «МЮ» на выезде 3 раза подряд.
    • Выездная встреча «Бернли» состоится 28 апреля. 6 мая «Сити» сыграет с «Лестером», 12 мая – с «Брайтоном».

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»

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