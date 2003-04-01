Гвардиола – о чемпионской гонке с «Ливерпулем»: «Обе команды заслуживают титул. Проигравшим будет не о чем жалеть»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвадриола после победы над «Юнайтед» (2:0, перенесенный матч 31-го тур АПЛ) поделился мнением о борьбе за чемпионство.

За три тура до конца «горожане» с 89-ю очками возглавляют таблицу. У «Ливерпуля» на один балл меньше.

«Важно сохранять спокойствие. Мы еще не чемпионы, остаются три игры. Этот факт невероятен, если учесть, какое количество очков набрали мы и «Ливерпуль».

Я сказал игрокам не читать прессу и не смотреть телевизор. Надо отдохнуть, много поспать и выйти на матч с «Бернли».

Обе команды заслуживают титул, но победитель будет только один. Команде, которая в итоге проиграет, будет не о чем жалеть, ведь каждый из нас отдал все ради победы», – цитирует испанца пресс-служба действующих чемпионов Англии.