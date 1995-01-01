Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Фарфан – после победы над «Ростовом»: «Будем биться за чемпионство до финального свистка последней игры»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в 25-м туре РПЛ.

    «В нападении я могу сыграть на любой позиции, куда поставит тренер. Буду стараться максимально приносить пользу. Всегда тренирую удары головой. Хочу занять хорошую позицию и максимально выпрыгнуть. Люблю забивать такие мячи. То, что удалось забить головой с «Ростовом», это заслуга команды. Отдельное большое спасибо Рыбусу, в том числе благодаря ему это удалось.

    Будем биться за чемпионство до финального свистка последней игры. Приехав сюда, знали, что «Ростов» – неприятная, тяжелая команда. Слава богу, что удалось выиграть.

    Могу ли пообещать, что забью 10 голов до конца сезона? Самое главное, чтобы команда выигрывала, не важно, кто забивает. У меня две задачи: хорошо тренироваться и отдаваться на поле на 100 процентов», – сказал 34-летний перуанец в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • В Ростове Фарфан оформил дубль. 24 матчах текущего сезона у него 8 голов и 5 ассистов.
    • Команда Юрия Семина занимает 2 место в таблице. Отставание от «Зенита» – 8 очков.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:42
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +872

      AZ 27 минут назад

      лучше бы Краснодар чемпионом стал. Единственная команда РПЛ, достойно представляющая Россию

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67904
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru