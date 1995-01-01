Фарфан – после победы над «Ростовом»: «Будем биться за чемпионство до финального свистка последней игры»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в 25-м туре РПЛ.

«В нападении я могу сыграть на любой позиции, куда поставит тренер. Буду стараться максимально приносить пользу. Всегда тренирую удары головой. Хочу занять хорошую позицию и максимально выпрыгнуть. Люблю забивать такие мячи. То, что удалось забить головой с «Ростовом», это заслуга команды. Отдельное большое спасибо Рыбусу, в том числе благодаря ему это удалось.

Будем биться за чемпионство до финального свистка последней игры. Приехав сюда, знали, что «Ростов» – неприятная, тяжелая команда. Слава богу, что удалось выиграть.

Могу ли пообещать, что забью 10 голов до конца сезона? Самое главное, чтобы команда выигрывала, не важно, кто забивает. У меня две задачи: хорошо тренироваться и отдаваться на поле на 100 процентов», – сказал 34-летний перуанец в эфире телеканала «Матч Премьер».