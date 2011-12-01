Footyheadlines: на новой форме «Ювентуса» – красно-розовая полоса

Издание Footyheadlines опубликовало фотографию домашней футболки «Ювентуса» на сезон-2019/20.
Футболка Adidas выполнена в черно-белых цветах с логотипом титульного спонсора Jeep. Черную и белую части разделяет красно-розовая полоса.
В сезонах -2011/12 и -2015/16 команда играла в выездных футболках розового цвета.
- 20-го апреля команда Массимилиано Аллегри оформила досрочное чемпионство Италии. Восьмой титул подряд – рекорд топ-5 лиг Европы.
- «Ювентус» завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Аяксу» с общим счетом 2:3.