Footyheadlines: на новой форме «Ювентуса» – красно-розовая полоса

Издание Footyheadlines опубликовало фотографию домашней футболки «Ювентуса» на сезон-2019/20.

Футболка Adidas выполнена в черно-белых цветах с логотипом титульного спонсора Jeep. Черную и белую части разделяет красно-розовая полоса.

В сезонах -2011/12 и -2015/16 команда играла в выездных футболках розового цвета.