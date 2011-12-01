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    Footyheadlines: на новой форме «Ювентуса» – красно-розовая полоса

    Издание Footyheadlines опубликовало фотографию домашней футболки «Ювентуса» на сезон-2019/20.

    Футболка Adidas выполнена в черно-белых цветах с логотипом титульного спонсора Jeep. Черную и белую части разделяет красно-розовая полоса.

    В сезонах -2011/12 и -2015/16 команда играла в выездных футболках розового цвета.

    • 20-го апреля команда Массимилиано Аллегри оформила досрочное чемпионство Италии. Восьмой титул подряд – рекорд топ-5 лиг Европы.
    • «Ювентус» завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Аяксу» с общим счетом 2:3.

    Источник: Footyheadlines

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