«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Серии А

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«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в матче 33-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 2:1.
Туринский клуб набрал 87 очков и на 20 очков оторвался от «Наполи». «Ювентус» досрочно стал чемпионом Серии А в этом сезоне. Это восьмой сезон подряд, в котором туринский клуб выигрывает лигу. Всего у «Ювентуса» 37 титулов Серии А.
Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур
Ювентус – Фиорентина – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Миленкович, 6; 1:1 – Сандро, 37; 2:1 – Песселья (в свои ворота), 53.
OOOOOOOOO.... #W8NDERFUL pic.twitter.com/J96mONg4HA— JuventusFC (@juventusfc) 20 апреля 2019 г.
#W8NDERFUL pic.twitter.com/1yG9UKpqoo— JuventusFC (@juventusfc) 20 апреля 2019 г.