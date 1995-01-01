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    «Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Серии А

    «Ювентус» обыграл «Фиорентину» в матче 33-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 2:1.

    Туринский клуб набрал 87 очков и на 20 очков оторвался от «Наполи». «Ювентус» досрочно стал чемпионом Серии А в этом сезоне. Это восьмой сезон подряд, в котором туринский клуб выигрывает лигу. Всего у «Ювентуса» 37 титулов Серии А.

    Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

    Ювентус – Фиорентина – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Миленкович, 6; 1:1 – Сандро, 37; 2:1 – Песселья (в свои ворота), 53.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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