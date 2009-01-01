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    «Манчестер Юнайтед» может купить Менье или Триппьера

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Луис-Антонио Валенсия летом покинет клуб, сообщает The Independent.

    33-летний эквадорец не будет продлевать контракт, срок которого истекает в июле.

    Клуб рассматривает кандидатуры Тома Менье («ПСЖ»), Аарона Ван-Биссаки («Кристал Пэлас») и Кирана Триппьера («Тоттенхэм»). Приоритетным вариантом является 27-летний Менье.

    • Срок контракта бельгийца истекает в июне 2020 года.
    • В третьем сезоне за парижан он забил 5 голов и отдал 7 ассистов в 29 играх.
    • Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

    Источник: Independent

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