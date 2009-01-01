«Манчестер Юнайтед» может купить Менье или Триппьера

Защитник «Манчестер Юнайтед» Луис-Антонио Валенсия летом покинет клуб, сообщает The Independent.
33-летний эквадорец не будет продлевать контракт, срок которого истекает в июле.
Клуб рассматривает кандидатуры Тома Менье («ПСЖ»), Аарона Ван-Биссаки («Кристал Пэлас») и Кирана Триппьера («Тоттенхэм»). Приоритетным вариантом является 27-летний Менье.
- Срок контракта бельгийца истекает в июне 2020 года.
- В третьем сезоне за парижан он забил 5 голов и отдал 7 ассистов в 29 играх.
- Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.