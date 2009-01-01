«Манчестер Юнайтед» может купить Менье или Триппьера

Защитник «Манчестер Юнайтед» Луис-Антонио Валенсия летом покинет клуб, сообщает The Independent.

33-летний эквадорец не будет продлевать контракт, срок которого истекает в июле.

Клуб рассматривает кандидатуры Тома Менье («ПСЖ»), Аарона Ван-Биссаки («Кристал Пэлас») и Кирана Триппьера («Тоттенхэм»). Приоритетным вариантом является 27-летний Менье.