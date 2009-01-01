Матч Лиги 1 впервые рассудит женщина

Федерация футбола Франции объявила арбитров на матчи 34-го тура.

На встрече «Амьена» и «Страсбура» будет работать Стефани Фраппар. Это первая женщина-арбитр в истории высшего дивизиона страны.

В 2014 году Фраппар начала карьеру арбитра в Лиге 1.

Француженка вошла в список судей на женский чемпионат мира 2019, который пройдет с 7 июня по 7 июля во Франции.

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