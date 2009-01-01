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    Матч Лиги 1 впервые рассудит женщина

    Федерация футбола Франции объявила арбитров на матчи 34-го тура.

    На встрече «Амьена» и «Страсбура» будет работать Стефани Фраппар. Это первая женщина-арбитр в истории высшего дивизиона страны.

    В 2014 году Фраппар начала карьеру арбитра в Лиге 1.

    Француженка вошла в список судей на женский чемпионат мира 2019, который пройдет с 7 июня по 7 июля во Франции.

    Как женщины влияют на футбол? Обсуждаем в подкасте

    Источник: FFF

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2322

      Yev 11 минут назад

      Надеюсь она афрафранцуженка, лизбиянка, атеистка. Всё должно быть учтено при выборе кандидата на роль первой женщины судьи.

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      Рейтинг: +1227

      Karpathian 29 минут назад

      посмотрел ее фотки - пипец, она страшная как моя жизнь.

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