Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Женщина-арбитр впервые назначена на матч Лиги 1. Ее работой восхищаются даже игроки


    3
    Голосов: 4
    Сегодня, 20:55
    История успеха Стефани Фраппар.

    35-летняя Стефани Фраппар будет работать главным арбитром на игре «Амьен» – «Страсбур». В истории высшего дивизиона Франции такое произошло впервые, хотя опыт женского судейства есть. Ассистентом судьи там работала Нелли Вьенно. Она же оказалась первой женщиной, которая судила матч Лиги чемпионов. Фраппар пошла в судейство по ее примеру, но видела себя только главным арбитром.

    Карьера Стефани пока не такая яркая, но и в ней есть запоминающиеся моменты. В 2014-м Фраппар стала первой женщиной-арбитром в Лиге 2. Всего в ее судейской карьере 139 матчей профессионального уровня в мужском и женском футболе. Фраппар судила шесть матчей Кубка Франции и одну игру Кубка лиги.

    У женщин Стефани Фраппар считается одним из самых квалифицированных арбитров. Она работала на ЧМ-2015, Олимпиаде в Рио и ЧЕ-2017. Стефани вошла и в состав судей на ЧМ-2019, который пройдет в ее родной Франции. Именно в рамках подготовки к этому турниру Фраппар и поставили на игру Лиги 1. Во Франции считают, что ей пойдет на пользу такой опыт.

    Фраппар имеет много положительных характеристик. Ее уважают, называют требовательной и осторожной в принятии решений. Но случался и негативный опыт. Работавший в «Валансьенне» тренер Дэвид Ле Фраппер плохо отреагировал на судейство Фраппар: «Женщине сложно работать в спорте». В важной для «Валансьенна» игре Стефани тогда не назначила явный штрафной.

    Фраппар не просто работает на матчах, а еще и стремится к привлечению к судейству других женщин. В этом она видит свою задачу в роли первооткрывательницы французского женского судейства. Для молодых судей во Франции Фраппар уже стала примером для подражания. Например, такой Стефани считает 24-летняя Клеманс Гонсалвес.

    Высшей точкой судейской карьеры Фраппар остается финал ЧМ-2018 среди женщин до 20 лет. Там ее просили охарактеризовать отличия в матчах молодежки и взрослого футбола: «Единственный отличительный фактор – скорость. Однако с точки зрения навыков и тактики 20-летние достигли огромного прогресса. Конечно, игра медленнее, но не проще».

    Фраппар никогда не видела проблему в судействе матчей мужских команд: «В мужском футболе больше физической активности и скорости, но с технической и тактической точки зрения мужской и женский футбол имеют одинаковый уровень. Культура женского футбола больше связана с азартом, а не с плохим поведением».

    Футболисты в Лиге 2 тоже признают, что Фраппар работает хорошо. «Она похожа на дипломата. Мы можем с ней поговорить. Она не пытается выдвигать себя на первый план, ее цель – игра», – объяснял полузащитник Пьер Буби. Он назвал Стефани лучшим арбитром в Лиге 2, где Фраппар ценят за открытость и последовательность в решениях.

    В 2016 году Стефани спрашивали о равенстве в работе мужчин и женщин. «Это образ общества, когда женщина всегда должна доказывать больше, чем мужчина. Даже если у них равные навыки», – ответила Фраппар. В том же интервью она сказала, что мечтает однажды судить матч Лиги 1. Прошло почти три года – мечта становится реальной.

    Вот тут мы рассказывали о главных женщинах в футболе. Да, про другую женщину-судью там тоже есть:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1097

      ухоженный крокодил 41 минуту назад

      Александр Плеханов
      Не знаю, придумай для себя мат сам.
      Я даже не знаю зачем бомбардир тебя взял?
      Тыыыыы, ну, короче скучно!!!
      Иди к шкафу и пукни в обувную коробку, занюхай и чувствуй себя королем мира.

      Можешь банить, это я уже от тебя проходил.
      Ну и лицо у тебя, корова, липешку и то красевее делает.
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      Maxi_7 1 час назад

      В нашем мире мужчине то крайне тяжело получить уважение от других мужчин, что уже говорить про женщин... для мужчины это противоестественно подчиняться женщине, поэтому когда женщина, находящаяся выше по должности или являющаяся начальником пытается жестко себя ставить, делать как можно более серьезное и безэмоциональное лицо, ничего кроме недоумения и насмешек у мужчин это вызывать никогда не будет, так было и так будет всегда, соответственно ничего хорошего из этой идеи с женщинами - судьями не выйдет...и выглядит это стремление быть наравне с мужчинами не менее абсурдно, чем желание некоторых "мужчин" надевать платья с каблуками и чувствовать себя слабыми и беззащитными. Мы подсознательно воспринимаем таких существ как неопределенного пола, так как что в первом случае нельзя уже назвать таких женщин женщинами это какой-то слабый женоподобный мужик, так и во втором мужиком не назовешь это нечто...скорее страшная до невозможности баба...
      Не нравится пол, данный при рождении и правила игры для него, иди убейся...может быть грубо, конечно, но правда всегда глаза колит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      _MATRIX_ 1 час назад

      Приехали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      SarJr 1 час назад

      Ага, давайте её ещё и на какой матч НХЛ назначьте))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67334
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru