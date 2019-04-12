Женщина-арбитр впервые назначена на матч Лиги 1. Ее работой восхищаются даже игроки

История успеха Стефани Фраппар.

35-летняя Стефани Фраппар будет работать главным арбитром на игре «Амьен» – «Страсбур». В истории высшего дивизиона Франции такое произошло впервые, хотя опыт женского судейства есть. Ассистентом судьи там работала Нелли Вьенно. Она же оказалась первой женщиной, которая судила матч Лиги чемпионов. Фраппар пошла в судейство по ее примеру, но видела себя только главным арбитром.

Карьера Стефани пока не такая яркая, но и в ней есть запоминающиеся моменты. В 2014-м Фраппар стала первой женщиной-арбитром в Лиге 2. Всего в ее судейской карьере 139 матчей профессионального уровня в мужском и женском футболе. Фраппар судила шесть матчей Кубка Франции и одну игру Кубка лиги.

У женщин Стефани Фраппар считается одним из самых квалифицированных арбитров. Она работала на ЧМ-2015, Олимпиаде в Рио и ЧЕ-2017. Стефани вошла и в состав судей на ЧМ-2019, который пройдет в ее родной Франции. Именно в рамках подготовки к этому турниру Фраппар и поставили на игру Лиги 1. Во Франции считают, что ей пойдет на пользу такой опыт.

Фраппар имеет много положительных характеристик. Ее уважают, называют требовательной и осторожной в принятии решений. Но случался и негативный опыт. Работавший в «Валансьенне» тренер Дэвид Ле Фраппер плохо отреагировал на судейство Фраппар: «Женщине сложно работать в спорте». В важной для «Валансьенна» игре Стефани тогда не назначила явный штрафной.

Фраппар не просто работает на матчах, а еще и стремится к привлечению к судейству других женщин. В этом она видит свою задачу в роли первооткрывательницы французского женского судейства. Для молодых судей во Франции Фраппар уже стала примером для подражания. Например, такой Стефани считает 24-летняя Клеманс Гонсалвес.

Высшей точкой судейской карьеры Фраппар остается финал ЧМ-2018 среди женщин до 20 лет. Там ее просили охарактеризовать отличия в матчах молодежки и взрослого футбола: «Единственный отличительный фактор – скорость. Однако с точки зрения навыков и тактики 20-летние достигли огромного прогресса. Конечно, игра медленнее, но не проще».

Фраппар никогда не видела проблему в судействе матчей мужских команд: «В мужском футболе больше физической активности и скорости, но с технической и тактической точки зрения мужской и женский футбол имеют одинаковый уровень. Культура женского футбола больше связана с азартом, а не с плохим поведением».

Футболисты в Лиге 2 тоже признают, что Фраппар работает хорошо. «Она похожа на дипломата. Мы можем с ней поговорить. Она не пытается выдвигать себя на первый план, ее цель – игра», – объяснял полузащитник Пьер Буби. Он назвал Стефани лучшим арбитром в Лиге 2, где Фраппар ценят за открытость и последовательность в решениях.

В 2016 году Стефани спрашивали о равенстве в работе мужчин и женщин. «Это образ общества, когда женщина всегда должна доказывать больше, чем мужчина. Даже если у них равные навыки», – ответила Фраппар. В том же интервью она сказала, что мечтает однажды судить матч Лиги 1. Прошло почти три года – мечта становится реальной.

Вот тут мы рассказывали о главных женщинах в футболе. Да, про другую женщину-судью там тоже есть: