Calciomercato: Коутиньо может перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо входит в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Calciomercato.

Сообщается, что бразилец может заменить в туринском клубе хавбека Паоло Дибалу, который в ближайшее время может сменить клуб.

По данным Sport.es, 26-летний Коутиньо может уйти из каталонского клуба, потому что не может быть лидером команды при Лионеле Месси. 26-летний игрок сообщил о возможном уходе партнерам по сборной Бразилии.