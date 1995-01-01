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    Calciomercato: Коутиньо может перейти в «Ювентус»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо входит в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Calciomercato.

    Сообщается, что бразилец может заменить в туринском клубе хавбека Паоло Дибалу, который в ближайшее время может сменить клуб.

    По данным Sport.es, 26-летний Коутиньо может уйти из каталонского клуба, потому что не может быть лидером команды при Лионеле Месси. 26-летний игрок сообщил о возможном уходе партнерам по сборной Бразилии.

    • Коутиньо пополнил состав «Барселоны» в январе 2018 года, перейдя из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро.
    • В текущем сезоне забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 48 играх всех турниров.
    • Контракт истекает в июне 2023 года. Цена по Transfermarkt – 100 миллионов.

    Источник: Calciomercato

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