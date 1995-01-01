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    Черышев: «Большое спасибо за теплые слова и сообщения»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поблагодарил за поддержку свой адрес.

    Сегодня стало известно, что у 28-летнего футболиста травма связок правого колена с переломом верхней части большеберцовой кости. Он пропустит остаток сезона.

    «Всем большое спасибо за теплые слова и сообщения. Слава Богу за все», – написал Черышев в твиттере.

    • В этом сезоне Черышев провел 41 матч, забив пять голов и сделав четыре результативных паса.
    • «Валенсия» занимает пятое место в Примере. В полуфинале Лиги Европы команда встретится с «Арсеналом», а в финале Кубка Испании – с «Барселоной».

    «Будь сильным и возвращайся скорее!». В сборной России пожелали здоровья Черышеву

    Источник: Твиттер Дениса Черышева

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    Сегодня, 22:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1090

      richi 55 минут назад

      Как так то? Невезуха... И Валнсии он нужен...

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