Черышев: «Большое спасибо за теплые слова и сообщения»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поблагодарил за поддержку свой адрес.

Сегодня стало известно, что у 28-летнего футболиста травма связок правого колена с переломом верхней части большеберцовой кости. Он пропустит остаток сезона.

«Всем большое спасибо за теплые слова и сообщения. Слава Богу за все», – написал Черышев в твиттере.

В этом сезоне Черышев провел 41 матч, забив пять голов и сделав четыре результативных паса.

«Валенсия» занимает пятое место в Примере. В полуфинале Лиги Европы команда встретится с «Арсеналом», а в финале Кубка Испании – с «Барселоной».

«Будь сильным и возвращайся скорее!». В сборной России пожелали здоровья Черышеву