Черышев: «Большое спасибо за теплые слова и сообщения»

Как так то? Невезуха... И Валнсии он нужен...
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поблагодарил за поддержку свой адрес.
Сегодня стало известно, что у 28-летнего футболиста травма связок правого колена с переломом верхней части большеберцовой кости. Он пропустит остаток сезона.
«Всем большое спасибо за теплые слова и сообщения. Слава Богу за все», – написал Черышев в твиттере.
- В этом сезоне Черышев провел 41 матч, забив пять голов и сделав четыре результативных паса.
- «Валенсия» занимает пятое место в Примере. В полуфинале Лиги Европы команда встретится с «Арсеналом», а в финале Кубка Испании – с «Барселоной».
«Будь сильным и возвращайся скорее!». В сборной России пожелали здоровья Черышеву
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— Denis Cheryshev (@Cheryshev) 22 апреля 2019 г.